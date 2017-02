Ngày tình nhân, bắt kẻ lừa hàng loạt cô gái

14/02/2017 19:45

Ngày 14-2, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM cho biết đã tạm giữ Lê Minh Quân (SN 1982, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, chị C.T.T.Tr. (SN 1982, quê Bến Tre), chị N.T.T.T. (SN 1986, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), chị Đ.T.M.L. (SN 1993, quê Đồng Nai) đến công an tố cáo bị một thanh niên tên Nguyễn Đăng Khoa (sau này xác định là Lê Minh Quân) sử dụng mạng Zalo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lê Minh Quân tại công an

Theo đó, ngày 14-10-2016, chị L. kết bạn với Quân qua mạng Zalo, sau đó đến khu vực chợ Bến Thành (quận 1) gặp Quân rồi cả hai đi ăn sáng và vào khách sạn ở quận 10 để quan hệ tình dục.

Đến 10 giờ cùng ngày thì trả phòng và Quân chở chị L. đi sắm đồ theo hứa hẹn trước. Quân chở chị L. đi một vòng quanh chợ Bến Thành, tại hông chợ, Quân kêu chị L. xuống xe để mình đi gởi. Khi chị L.xuống xe thì Quân chạy đi luôn. Vụ này, Quân chiếm đoạt được xe và trong cốp có một ít tiền.

Chiều 25-11-2016, Quân hẹn chị N.T.T.T. ở Bà Rịa-Vũng Tàu rồi cả hai đi đến TP HCM bằng xe tay ga của chị T. và thuê phòng tại quận 10 để quan hệ tình dục. Sau đó, Quân nói mượn xe chị T. về thăm mẹ rồi lấy xe đi luôn.

Những chiếc điện thoại Quân dùng lừa tình hàng loạt cô gái

Tương tự, chiều 19-12-2016, Quân hẹn chị C.T.T.Tr. đến quán cà phê dành cho các cặp tình nhân ở quận Gò Vấp rồi cả hai quan hệ tình dục. Quân đòi tiếp tục đi khách sạn thì chị Tr. kêu muốn về nhà Quân cho biết. Quân chở chị Tr. về một con hẻm đường Lý Thường Kiệt (quận 10) nói xuống xe vào nhà thì Quân tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt xe.

Tại công an, Quân khai do không có việc làm và thiếu tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tạo zalo lấy nick “Vì anh là gió”, “Yêu là cưới”, “Just Do It” đưa lên nhiều hình ảnh, thông tin một thanh niên nhà giàu, có người thân ở nước ngoài chí thú làm ăn, thường làm việc thiện… để làm quen với nhiều cô gái.

Khi các cô gái kết bạn với Quân qua Zalo thì anh ta thường “chat” và điện thoại giới thiệu tên Nguyễn Đăng Khoa, nhà ở đường Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10). Quân “nổ” rằng bản thân chưa lập gia đình, khoe gia đình và bản mình kinh doanh trang sức, vàng bạc… Dùng lời lẽ yêu đương tán tỉnh và hẹn gặp các cô gái rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Ngoài những nạn nhân này còn có khả năng Quân lừa đảo nhiều phụ nữ khác. Vậy nếu ai từng là nạn nhân đến Công an quận 10 ở số 47, Thành Thái, TP HCM để trình báo.

Tin-ảnh: Phạm Dũng