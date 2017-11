Người tấn công tới tấp CSGT là nhân vật có tiếng tăm?

13/11/2017 16:20

Liên quan đến vụ tài xế xe hơi bất ngờ tấn công tới tấp CSGT mà Báo Người Lao Động vừa đăng tải, một nguồn tin cho biết tài xế này là chủ của một số xe ben chuyên vận chuyển vật liệu xây dựng, đất cát san lấp mặt bằng ở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Một người dân địa phương nói: "Ở đây, nhắc tới ông Giới xe ben, ai mà không biết".



Nơi xảy ra vụ tấn công CSGT là điểm hay kẹt xe nên CSGT thường xuyên đứng điều tiết

Về diễn biến vụ việc, Công an phường An Phú cho biết chiều 8-11, sau khi đi uống rượu bia, ông Phạm Văn Giới (47 tuổi, ngụ địa phương) lái ô tô cá nhân đi lấn vào làn đường của xe hai bánh lại còn bóp còi inh ỏi.

Thiếu úy Vũ Đình Thanh (SN 1992, Đội CSGT thị xã Thuận An, làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại hiện trường) nhắc nhở vài câu thì ông Giới cự lại rồi chủ động túm áo, đánh liên tiếp thiếu úy Thanh gây thương tích ở vùng mặt, thân thể. Sau đó thiếu úy Thanh cùng người khác khống chế ông Giới.

Công an phường An Phú thông tin thêm khi bị đưa về phường, ông Giới la hét. Khi đã tỉnh rượu, ông này thừa nhận mình nóng nảy. "Vụ việc có một số người dân chứng kiến. Cơ quan điều tra cũng có clip ghi lại sự việc" – một cán bộ công an nói.

Nguồn tin từ Công an thị xã Thuận An cho hay công an đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố ông Giới về hành vi chống người thi hành công vụ.



Như Phú