Nữ sinh viên bán dâm 2 triệu đồng/lượt

29/11/2017 16:09

Ngày 29-11, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an tỉnh Nghệ A) cho biết đơn vị phối hợp với C45-Bộ Công an vừa phá thành công chuyên án 117M, triệt phá đường dây bán dâm trong đó có sự tham gia của nữ sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn TP Vinh.



Hà Thị Giang tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sau quá trình điều tra theo dõi, tối 23-11, các trinh sát PC45 ập vào 2 phòng nghỉ thuộc khách sạn Đạt Phú (phường Hưng Dũng, TP Vinh) và khách sạn Victory (TP Vinh), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai gái bán dâm được làm rõ là T.T.N. (SN 1998, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và T.T.Y. (SN 1993, trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Được biết, N. hiện là sinh viên năm thứ nhất một trường cao đẳng trên địa bàn TP Vinh. Còn Y. tuy có công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn tham gia đường dây bán dâm. Y. và N. khai nhận tham gia đường dây bán dâm dưới sự điều hành của Hà Thị Giang (SN 1995), trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Giang đã bị công an bắt ngay sau đó. Giá đi khách của các cô gái trong đường dây do Giang điều hành dao động ở mức 2 triệu đồng/lượt.

Tại cơ quan điều tra, Hà Thị Giang khai nhận đã trực tiếp môi giới thỏa thuận giá cả với khách mua dâm thông qua số điện thoại và zalo của mình. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, thống nhất địa điểm, Giang thông báo cho các gái bán dâm đến "phục vụ" khách. Số tiền Giang thống nhất với gái bán dâm là 2 triệu đồng/lượt, ăn chia theo tỉ lệ 30-70%. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp Giang thường thỏa thuận với khách mức giá cao gấp 2 lần so với số tiền thông báo cho gái bán dâm.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Hà Thị Giang trước pháp luật.

Đ.Ngọc