Phó công an phường bị đâm vào cổ, trọng thương

Đối tượng Huy (áo khoác vàng) dùng hung khí tấn công lực lượng công an

Chiều 26-11, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho hay các đơn vị chức năng vừa bắt giữ đối tượng đâm trọng thương cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 26-11, nhận được tin báo về việc có một đối tượng tên Huy (SN 1970, trú tại số 7, ngõ C48, đường Tán Thuật) gây rối trật tự tại khu dân cư, Công an phường Trại Chuối cử 2 cán bộ gồm ông Lã Văn Tuệ, Phó trưởng công an phường, và 1 công an viên xuống khu vực nắm bắt thông tin, giải quyết vụ việc.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, tuyên truyền vận động, đối tượng Huy đã có hành vi cầm dao và bóng đèn tuýp điên cuồng tấn công cán bộ công an. Huy đã dùng bóng đèn tuýp đâm trúng cổ ông Lã Văn Tuệ. Sau khi gây án, đối tượng này đã cố thủ trong nhà.

Ông Tuệ sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Sau khi được cấp cứu, tình trạng sức khỏe của cán bộ công an này đã có tiến triển tốt.

Nhiều người dân sống tại ngõ C48 chứng kiến vụ việc cho biết đối tượng Huy mới đi trại cai nghiện về được khoảng 1 tuần. Sáng 26-11, Huy có mâu thuẫn với chị H. (là "bồ" của Huy) và cầm dao đe dọa, chửi bới chị này. Nhiều người dân cho hay trong quá trình xảy ra vụ việc, Huy có biểu hiện "ngáo đá" (rối loạn thần kinh do dùng ma túy đá) khi điên cuồng tấn công lực lượng công an.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ Huy để điều tra làm rõ vụ việc.



