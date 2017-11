Công an Thanh Hóa lên tiếng vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại

29/11/2017 14:47

Chiều ngày 29-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đến thời điểm này cơ quan công an đã làm rõ và xác định nghi phạm liên quan cái chết của bé 20 ngày tuổi ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ngụ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Bà Xuân là bà nội của nạn nhân.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (giơ tay) cho biết công an chưa có thông tin chính thức do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp

"Do vụ án có tính chất phức tạp, còn rất nhiều vấn đề đang đặt ra nên công an đang tập trung điều tra làm rõ các tình tiết liên quan. Chính vì thế, công an chưa thể kết luận ngay được. Khi nào kết thúc điều tra, công an sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí"- đại tá Oanh thông tin.

Cũng theo vị Phó giám đốc Công an Thanh Hóa, đến thời điểm này công an đã xác định được nghi phạm nên yếu tố bắt cóc bị loại bỏ, vụ bắt cóc là do bà Xuân tự dàn dựng nên. "Trong thời điểm này, công an cũng lưu ý báo chí không nên đào sâu, khai thác các tình tiết suy diễn mà phải chờ kết luận chính thức từ công an"- ông Oanh nói.

Bà Phạm Thị Xuân

Về thông tin công an đã bắt bà Phạm Thị Xuân, Phó giám đốc Công an Thanh Hóa khẳng định cơ quan điều tra chưa phát ngôn về kết quả vụ việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25-11, tại nhà của anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979). Theo lời bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, mẹ đẻ anh Thuận), khi bà đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi, con của vợ chồng anh Thuận, thì bất ngờ có 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi xe máy tay ga, bịt mặt xông vào nhà cướp cháu bé rồi tẩu thoát.



Hiện trường nơi người nhặt rác phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi được bỏ vào bao tải

Đến khoảng 10 giờ 20 phút ngày 27-11, thi thể của cháu bé đã được tìm thấy tại một bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Nơi tìm thấy thi thể cháu bé cách nhà khoảng 10 km, được bỏ vào một chiếc bao tải. Thi thể còn nguyên vẹn, phía trong bao bì có để lại số điện thoại ghi tên anh Thuận.



Ngay sau đó, vợ chồng anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền đã đến hiện trường và xác nhận đó là con gái mới sinh của gia đình.

Tin-ảnh: Thanh Tuấn