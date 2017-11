"Siêu lừa" Huyền Như lần 2 bị truy tố chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng

25/11/2017 19:59

Ngày 25-11, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt cáo trạng lần 2 truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank, chi nhánh TP HCM), và Võ Anh Tuấn, nguyên Phó Giám Đốc Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Nhà Bè, TP HCM, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự.



Huỳnh Thị Huyền Như trong một phiên tòa - Ảnh: Tân Tiến

Theo cáo trạng lần 2 của VKSND Tối cao, từ năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như đã vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TP HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang.

Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ, đồng thời phải trả lãi suất cao, Huyền Như không còn khả năng thanh toán. Từ tháng 6-2010, lợi dụng là kiểm soát viên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Chi nhánh TP HCM, để có tiền trả nợ, Như đã lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho ngân hàng Vietinbank, trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận với các đối tượng môi giới, đại diện của 5 công ty gồm: Công ty TMCP Đầu tư Hưng Yên (Công ty Hưng Yên); Công ty CP Đầu tư và TM An Lộc (Công ty An Lộc), Tổng Công ty CP Bảo hiểm Toàn cầu (Công ty Bảo hiểm Toàn cầu); Công ty CP Chứng khoán SaigonBank – Berjaya (SBBS) và Công ty Chứng khoán Phương Đông (Công ty Phương Đông) về việc nhận tiền gửi của các đơn vị này với lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần của Nhà nước quy định. Như hứa hẹn trả cho người môi giới đại diện của các công ty tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới (lãi suất theo quy định của Vietinbank trả, còn tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng, môi giới do Như trả bằng tiền cá nhân).

Qua đó, Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng các cá nhân đơn vị gửi tiền vào Vietinbank muốn nhận lãi suất cao (một số cá nhân là người môi giới đại diện các đơn vị gửi tiền có ý thức tư lợi cá nhân) để thỏa thuận trái pháp luật, dẫn dụ các đơn vị này gửi tiền vào Vietinbank. Khi đơn vị này chuyển tiền thanh toán vào mở tại Vietinbank, Như lập chứng từ ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền trên hệ thống (là kiểm soát viên, Trưởng phòng giao dịch) trực tiếp thao tác chuyển tiền của các khách hàng đi trả nợ cá nhân cho Như.

Với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian tháng 5-2011 đến 9-2011, Như đã chiếm đoạt gần 1.100 tỉ đồng của 5 công ty, trong đó chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của Công ty Hưng Yên; hơn 170 tỉ của Công ty An Lộc; 380 tỉ đồng của Công ty Phương Đông; gần 125 tỉ đồng của Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu và gần 210 tỉ của Công ty SBBS.

Đối với Võ Anh Tuấn, biết Như lấy tên giả, lấy danh nghĩa cán bộ của Vietinbank đi huy động vốn của Công ty Hưng Yên nhưng để mặc cho Như làm giả hợp đồng, nhờ đó mà Như đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Hưng Yên hơn 200 tỉ đồng. Theo kết quả xét xử tại Bản án Sơ thẩm ngày 27-1-2014, TAND TP HCM đã xác định trong quá trình lừa đảo, Võ Anh Tuấn được Như được cho 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn 10 bị can khác nguyên là cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) có liên quan đến hành vi giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt được tách ra cũng bị VKSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố tới 10 bị can ở vụ án mới.

Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương trái pháp luật của lãnh đạo Navibank chuyển tiền cho các nhân viên đứng tên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng khác để hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng, từ ngày 19-11-2010 đến ngày 27-5-2011, Hội đồng tín dụng của Navibak gồm các bị can: Lê Quang Trí, Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Giang Nam, Trần Thanh Bình, Đinh Thị Đoan Trang, Phạm Thị Thu Hiền và Nguyễn Ngọc Oanh đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên với tổng số tiền hơn 1.543 tỉ đồng để các nhân viên này gửi vào Vietinbank Nhà Bè lấy lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 2,5% đến 8,5%/năm.

Tổng số tiền lãi chênh lệch ngoài hợp đồng được Huỳnh Thị Huyền Như trả hơn 24 tỉ đồng, trong đó chuyển đến tài khoản của Huỳnh Vĩnh Phát hơn 15 tỉ đồng; giao bằng tiền mặt cho Đoàn Đăng Luật gần 9,5 tỉ đồng. Luật và Phát đã chuyển lại cho 14 cá nhân đứng tên nộp lại cho Navibank mỗi khi đến hạn tất toán và hợp đồng vay tiền với Navibank.

Từ chủ trương đến thực hiện, hành vi trái pháp luật của các bị can nêu trên đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lợi dụng chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Ngân hàng Navibank. Như vậy, tổng số tiền mà Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt qua 2 vụ án này là gần 1.300 tỉ đồng.

Nguyễn Hưởng