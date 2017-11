TP HCM: Bắt bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi

26/11/2017 20:15

Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Tân Phú bắt giữ Hoàng Nhất Giang (SN 1983; bảo vệ dân phố ở quận 11, TP HCM) do có hành vi giết người.



Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, Hoàng Nhất Giang đang ngồi tại chốt gác dân phố ở số 96 Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) thì thấy một bé trai 6 tuổi đang đi ngoài đường.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, người dân sống gần hiện trường vẫn chưa thôi bàng hoàng bàn tán về vụ án (ảnh: THANH TÂM)

Lúc này, Giang theo sau và dùng dao tấn công cháu bé. Người dân phát hiện đã tri hô và đưa bé trai đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

Riêng Giang, sau khi tấn công cháu bé, quay lại chốt bảo vệ ngồi và bị công an tạm giữ.

Công an quận Tân Phú đã phối hợp với Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần. Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.





Hạnh Nguyên