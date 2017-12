TP HCM: Dàn cảnh đụng xe máy chiếm đoạt 30 triệu đồng

14/12/2017 18:46

Chiều 14-12, thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh – TP HCM, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng cơ quan này đang truy bắt một nhóm thanh niên dàn cảnh va chạm giao thông chiếm đoạt 30 triệu đồng.



Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân N.X.P. (SN 1958, ngụ quận 8), Công an huyện Bình Chánh đã mời hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn về trụ sở làm việc, tuy nhiên hai người này không thừa nhận dàn cảnh chiếm đoạt tiền của ông P. nên công an cho về. Hiện công an vẫn tiếp tục truy tìm băng đã gây ra vụ dàn cảnh.

Theo ông P., chiều 12-12, ông chạy xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ huyện Bình Chánh về quận 7), trong túi có mang theo 30 triệu đồng.

Khi đến khu vực ấp 5 (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) thì bất ngờ có 5 đối tượng đi trên nhiều xe máy áp sát, gây ra vụ va chạm liên hoàn làm ông P. té ngã xuống đường.

Nhóm này chửi thề, lớn tiếng khiến ông P. hoảng loạn. Sau khi băng này bỏ đi thì ông P. phát hiện 30 triệu đồng trong túi bị mất nên đã đuổi theo.

Đến bãi đất trống khu A35, ấp 3B, xã Bình Hưng thì nạn nhân tri hô rồi cùng một số người dân bắt giữ hai thanh niên bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh xử lý.

Tuy nhiên, tại công an, hai thanh niên này không thừa nhận tham gia vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản và trong người hai thanh niên này cũng không có tiền nên công an tạm cho về.



Phạm Dũng