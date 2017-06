Trộm 5 heo đất và 5 điện thoại, nhận 5 năm tù

16/06/2017 15:55

Ngày 16-6, TAND TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử, chấp nhận kháng nghị của VKSND quận Thủ Đức và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương (28 tuổi, quê Phú Yên) 5 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, TAND quận Thủ Đức, TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương 4 năm tù cùng tội danh như trên. Không đồng tình với bản án này, VKSND quận Thủ Đức đã có kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo.



Bị cáo Lê Văn Phương tại phiên tòa.

Theo án sơ thẩm, rạng sáng 7-8-2016, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Phương nảy sinh ý định trộm cắp nên rảo quanh các tuyến đường lớn tại quận Thủ Đức tìm những nhà sơ hở ra tay trộm.



Khi đến đường Linh Xuân, Phương thấy nhà của ông Nguyễn Thanh Bình (56 tuổi) có tường rào khá thấp nên leo lên tầng hai, lấy đi 5 con heo đất, máy tính bảng, nhiều điện thoại và 1 nhẫn vàng.

Sáng sớm hôm đó, ông Bình phát hiện bị trộm đột nhập nhà liền báo công an.

Số tài sản mà Phương lấy trộm.

Chiều 9-8-2016, Phương bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP Nha Trang và di lý về Công an quận Thủ Đức. Tại cơ quan công an, Phương thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Tổng giá trị tài sản Phương lấy trộm được cơ quan chức năng xác định là 175 triệu đồng.

Tại phiên tòa ngày 16-6, đại diện VKS giữ quyền công tố đề nghị giữ nguyên y án sơ thẩm. Sau khi nghị án, HĐXX xem xét thấy kháng nghị của VKS quận Thủ Đức là có căn cứ liền chấp nhận kháng nghị, tuyên bị cáo Lê Văn Phương 5 năm tù.

Tin-ảnh: Quốc Chiến