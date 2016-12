Tưởng đi “lấy chồng xa”, một cô gái nghi bị lừa sang Trung Quốc

23/12/2016 17:12

Ngày 23-12, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tích cực xác minh làm rõ và báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp đưa chị Hồng T.C (SN 1998, ngụ xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) trở lại Việt Nam.

Tin lời người lạ C nghi bị lừa sang Trung Quốc. Ảnh B.N

Theo ông Hồng V.G (SN 1966, bố của C), ngày 25-10, trong lúc vợ chồng ông đang hái cà phê thuê ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) thì nghe tin con gái đã bỏ đi không rõ tung tích. Khi trở về nhà, ông G liên tục gọi điện nhưng C không bắt máy, hỏi thăm xung quanh cũng không ai biết C ở đâu. Khi đi, C không hề nói gì với gia đình. Ông G gọi điện 2 ngày đầu thì chuông vẫn đổ nhưng không có ai trả lời, sang ngày thứ 3 thì không còn tín hiệu nữa. Đến ngày 8-12, C gọi về cho một người bạn trong thôn nói rằng có một người lạ bảo đi lấy chồng xa. C tin lời đi theo và khi qua biên giới thì bị công an Trung Quốc bắt giữ. “Con gái tôi bị kẻ xấu lừa gạt rồi đưa qua Trung Quốc” - ông G nói.

C. Nguyên