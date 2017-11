Vào chốn "bay đêm" ở Đồng Nai

30/11/2017 03:00

Đường Võ Thị Sáu (đường 5 nối dài) ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giờ được mệnh danh là "phố ăn chơi". 21 giờ, phố này mới hiện "nguyên hình" như tên gọi, bởi trên phố lúc này có nhiều đôi nam nữ, những chiếc xe hơi bóng lộn tìm vào bar hay karaoke.



Rầm rập ở "phố ăn chơi"

8 giờ 30 phút ngày 26-11, trong quán bar T.T, đèn bật mờ, nhạc vặn nhỏ, các nhân viên bắt đầu chuẩn bị để đón các vị khách đến lẻ tẻ. Vài chục phút sau, lượng khách bắt đầu đông lên và khoảng 22 giờ thì quán đã nghẹt khách. Lúc này, không khí đã đặc quánh trong mùi bia rượu và khói thuốc. Nhạc được mở hết cỡ. Ánh sáng mờ ảo, nhập nhoạng. Bên ngoài, nhiều vị khách vẫn tiếp tục bước vào, được vệ sĩ dắt tới tận bàn. Bãi giữ xe đã chật cứng.

Dân "bay đêm" bị "gãy cánh" khi Công an TP Biên Hòa ập vào bắt quả tang đang phê ma túy

Hầu hết khách chơi đều là những cô cậu rất trẻ, trang phục mát mẻ và đắt tiền. Một lon bia ở đây được tính giá 50.000 đồng. Nhưng dường như các bạn trẻ không quan tâm. Họ vô tư nốc rượu bia, phê trong cơn say với đám đông bạn bè và... nhảy điên cuồng. H. (20 tuổi) cho biết thường xuyên cùng đám bạn con nhà giàu đến đây tổ chức sinh nhật, còn hôm nay đến đơn giản là đi với bạn bè cho vui. Tuy nhiên, khác với H., B. (19 tuổi) cho biết "ăn chơi đâu kể giàu nghèo", cứ kiếm được tiền bằng cách nào đó là ăn chơi được. Trong đám bạn của B., có khá nhiều thiếu nữ 16-17 tuổi.

Trong lúc chúng tôi hỏi chuyện các thiếu nữ trên thì bất ngờ có 3 thanh niên trờ đến và hất hàm hỏi muốn gì. Biết gặp phải những cậu trai trẻ dễ dàng bị kích động, sẵn sàng động tay chân nên chúng tôi vui vẻ cười cầu hòa rồi rút êm khỏi quán. "Mình không rút thế nào một hồi cũng có chuyện lớn vì cái tội dám "me" các nàng của những kẻ thích làm "cậu ấm" chơi ngông" - Dũng, người bạn đi cùng nhóm tôi, nói.

Dũng nói cũng đúng, vì thực tế, trên đường Võ Thị Sáu thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ giới trẻ dàn trận đâm chém nhau sau những mâu thuẫn xuất phát từ quán bar hoặc đi tìm nhau để thanh toán đối thủ ở khu vực những quán bar.

"Bay đêm" gãy cánh

Dũng chia sẻ rằng dân chơi Đồng Nai giờ kháo nhau vào bar uống bia rượu mới chỉ là biết chơi, còn "bay đêm" trong bar hoặc karaoke mới là sành điệu.

Quả vậy, thời gian gần đây, Công an TP Biên Hòa liên tiếp phát hiện nhiều tụ điểm "bay đêm" của giới trẻ. Điển hình, 6 giờ ngày 18-11, bên trong quán karaoke Thanh Trâm Phát tại khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, nhạc trong phòng lúc này đang được mở hết cỡ. Khi trinh sát ập vào, đập vào mắt là hàng chục người trẻ tuổi đang trong trạng thái phê, lắc. Giữa những âm thanh đinh tai nhức óc và ánh sáng nhập nhòe, các nam thanh nữ tú kẻ đang nhảy nhót uốn éo, người nằm - ngồi la liệt. 30 người sau đó đã bị công an giữ để kiểm tra ma túy, tiếp tục làm rõ về hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút ngày 10-11, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa ập vào quán karaoke 146 trên đường Đồng Khởi, khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa. Tại đây, trong 4 phòng được bao thuê trọn, có đến 50 thanh niên nam nữ bị phát hiện đang trong cơn say ma túy. Khi trinh sát ập vào, trước ống kính máy ảnh, các cô cậu che mặt, có người tìm cách túa chạy ra ngoài nhưng đã nhanh chóng bị cảnh sát khống chế. Tại cuộc đột kích này, các nam thanh nữ tú khai nhận trong đêm đã đi chơi ở các quán bar sau đó về đây "bay đêm".

Trở lại hiện trường khu vực các quán karaoke vừa bị đột kích, người dân cho rằng chuyện họ thấy giới trẻ "bay đêm" là chuyện thường ngày. "Con gái con lứa mới có tí tuổi đầu mà lại đi chơi tới sáng vậy thì rõ ràng là hư. Mà các em đó hư thì cũng phải trách gia đình khi cho con đi chơi qua đêm" - một người dân ở khu vực quán karaoke Thanh Trâm Phát lắc đầu ngao ngán.

Vùng nóng!

Theo quan sát, dù là quán karaoke nhưng các quán này gần như không trang bị các phương tiện phục vụ khách hát hò mà chỉ bố trí hệ thống âm thanh công suất lớn, có thể đấu nối với một thiết bị di động (máy tính bảng hoặc điện thoại) để kết nối âm thanh. Ngoài ra, nhiều quán karaoke mở thâu đêm là vì giá phòng phục vụ cho khách "bay" qua đêm cao cùng nước uống mỗi món giá thấp nhất cũng 50.000 đồng.

Thời gian qua, ở TP Biên Hòa, từng có nhiều quán bar, karaoke bị xử phạt, thậm chí rút giấy phép vì để xảy ra mất an ninh trật tự, các trận thư hùng thanh toán nhau giữa các băng nhóm, đặc biệt thậm chí còn là chốn để tuồn ma túy. Thế nhưng, nhiều quán bar sau khi bị xử phạt, kể cả rút giấy phép lại giống như ve sầu thoát xác, tiếp tục tồn tại với những cái tên rất mới và lại nườm nượp các cậu ấm, cô chiêu!

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết các đợt triệt phá những tụ điểm sử dụng ma túy trái phép thời gian qua là do lực lượng Công an TP Biên Hòa chủ động ra quân để giảm bớt, tiệt trừ tệ nạn sử dụng ma túy trái phép tại địa bàn. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mạnh, nhất là dịp gần Tết..." - đại tá Hùng nói. Theo thống kê, nửa năm 2017, công an bắt giữ hơn 550 đối tượng liên quan ma túy, thu giữ số lượng lớn các loại thuốc lắc, "cỏ Mỹ"... Lực lượng công an cũng xác định diễn biến về ma túy phức tạp nhất là ở những vùng giáp ranh; các khu ăn chơi của giới trẻ như quán bar, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ…

Tuy nhiên, theo đánh giá của lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai, tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn TP Biên Hòa và toàn tỉnh Đồng Nai còn diễn biến khá phức tạp. Hoạt động sử dụng, mua bán heroin, ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, hàng đá diễn ra khá nhiều và tinh vi, khó dẹp được một cách triệt để. Một phần do địa bàn tỉnh là nơi tập trung dân tứ xứ, lao động nhập cư, tội phạm từ các nơi nhiều khi tụ về đây trà trộn, lẩn tránh nên khó quản lý.

Đồng Nai xếp thứ 7 cả nước về số người nghiện Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 3.300 người nghiện ma túy, xếp thứ 7 về việc nhiều người nghiện ma túy so với các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu người nghiện được quản lý trên hồ sơ, thực tế còn lớn hơn. Độ tuổi người nghiện ma túy tập trung ở lứa tuổi từ 15-30. Đặc biệt rộ lên thời gian qua là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy "đá" - ma túy tổng hợp.

Bài và ảnh: XUÂN HOÀNG