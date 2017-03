Vào trạm y tế hiếp dâm, cướp của

03/03/2017 16:57

Chiều 3-3, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Tuấn Hảo (SN 1992, trú xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Hảo. (Ảnh công an cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 28-2, Hảo chạy xe máy quanh khu vực xã Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang) để mua dâm nhưng không được. Trên đường trở về, nam thanh niên phát hiện chị X. đang làm việc một mình trong một trạm y tế xã ở TP Nha Trang.

Hảo vào lân la giả vờ bắt chuyện. Lợi dụng lúc chị X. không cảnh giác, tên này đã khống chế chị để hiếp dâm. Tuy nhiên, do chị X. kháng cự quyết liệt nên Hảo không thực hiện được hành vi. Dù vậy, Hảo vẫn khống chế nạn nhân, lấy 1 điện thoại di động cùng 80.000 đồng rồi bỏ đi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã điều tra; đến ngày 1-3 thì bắt giữ nghi phạm này. Tại cơ quan công an, nghi can này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

K.Nam