Anh thợ hồ bỗng dưng hộc máu, bệnh viện khẩn cấp cứu người

20/02/2017 17:22

Ngày 20-2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nơi đây vừa can thiệp nội mạch cứu bệnh nhân Trương Bá L. (27 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Đồng Nai) bị hộc nhiều máu nhưng không rõ nguyên nhân. Trước đó, bệnh nhân được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa trong tình trạng chảy máu mũi tự nhiên nhưng không bớt. Qua chụp CT, xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bị rò động mạch cảnh xoang hang rất nguy hiểm nên đã tiến hành can thiệp đặt bóng ngăn chảy máu cứu bệnh nhân. Hiện người bệnh ăn, ngủ được, tự đi lại bình thường.

Người đàn ông trẻ vừa được các bác sĩ cứu sau khi can thiệp nội mạch ngăn chảy máu.

Theo bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy, khi mới nhập viện, bệnh viện chưa thể phát hiện ra căn bệnh hộc máu của bệnh nhân. Chỉ cần một chấn động nhẹ, huyết áp tăng anh L. có thể hộc ra từ 1 – 2 lít máu, tử vong bất cứ lúc nào. Chi phí can thiệp tốn cả trăm triệu đồng nhưng trước tình thế cấp bách cùng với gia cảnh bệnh nhân quá nghèo (không có BHYT), bệnh viện cứu người trước rồi mọi chuyện sẽ giải quyết sau.

Anh L. mưu sinh bằng nghề thợ hồ, còn vợ làm công nhân. Cách đây một năm vừa cưới nhau được vài tháng thì anh bị tai nạn xe máy mặt đập uống đường, được điều trị sức khỏe dần ổn định nhưng cũng không thể đi làm được. Gần đây, người đàn ông trẻ này đột ngột bị hộc máu từ mũi với lượng nhiều, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa điều trị, song các bác sĩ ở đây không thể phát hiện ra bệnh nên chuyển lên tuyến trên.

Nguyễn Thạnh