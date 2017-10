Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Ngành y tế đơn độc bảo vệ nhân viên

25/10/2017 14:38

Ngày 25-10, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an ninh bệnh viện và tình trạng nhân viên y tế bị hành hung trong khi đang khám chữa bệnh cứu người.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng ngành y tế đơn độc trong việc bảo vệ nhân viên y tế

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định vấn đề đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp và cá nhân bà thấy rất bức xúc trước các vụ việc này. Bà Tiến nói: "Hành hung người thi hành công vụ là vi phạm pháp luật và việc đánh người đang chăm sóc sức khoẻ cho mình, cho người thân đều có lỗi" và khẳng định nếu tái diễn hiện tượng này thì người thiệt hại nhất chính là những bệnh nhân.



Theo bà Tiến, thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với công an tổ chức các buổi hội thảo về bạo lực trong bệnh viện, đồng thời cũng có chỉ đạo soạn thảo nhiều công văn và chỉ đạo các bệnh viện về vấn đề an ninh bệnh viện, phối hợp với công an địa phương để bảo vệ nhân viên y tế và người bệnh nhưng chưa hiệu quả. Thậm chí khi công an có mặt thì việc đã xong.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện đặt camera giám sát nhưng sự việc đau lòng này vẫn tái diễn ở các cơ sở y tế. "Tôi cảm thấy các cơ quan chức năng chưa thực sự ủng hộ. Chúng tôi đã rất nhiều lần mời công an, mời cơ quan chức năng, tuy nhiên chúng tôi không thấy giảm mà thấy tăng. Đến thời điểm này tôi thấy ngành y tế gần như đơn độc trong việc bảo vệ nhân viên y tế trước các vụ hành hung"- bà Tiến nói.

Tình trạng hành hung nhân viên tế xảy ra ngày càng nhiều tại các cơ sở khám chữa bệnh

Bác sĩ Lê Quang D. (BV Đa khoa huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) bị hành hung phai khâu 7 mũi trên đầu vào tháng 4-2017

Người đứng đầu ngành y tế cũng cho rằng chưa bao giờ vấn đề an ninh bệnh viện lại trở nên đáng lo ngại như lúc này. "Tôi tha thiết mong dư luận, truyền thông và cơ quan chức năng hỗ trợ ngành y tế ngăn chặn tình trạng này, đồng thời xử lý nghiêm các vụ hành hung nhân viên y tế. Tôi cảm thấy rất lo lắng khi bảo vệ bệnh viện không đủ sức ngăn chặn những hành vi trên, còn bệnh nhân thì đòi được khám ngay, nếu không được đáp ứng yêu cầu thì lấy điện thoại để quay và ghi âm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn thì an toàn tính mạng của nhân viên y tế sẽ đe dọa, khi đó bác sĩ sẽ không còn sáng suốt để khám chữa bệnh"- Bộ trưởng Y tế nói.

Cùng ngày 25-10, Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường đã thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế ký văn bản gửi Sở Y tế Hà Tĩnh và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đề nghị kiểm tra thông tin về việc nhân viên y tế bị hành hung, tích cực chăm sóc nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế.



D.Thu