Chuyên gia nhi nói gì về nguyên nhân 4 trẻ sơ sinh tử vong?

21/11/2017 13:19

Khoa Sơ sinh, BV Sản nhi Bắc Ninh - nơi xảy ra sự cố y khoa

Trao đổi với báo giới trưa ngày 21-11, PGS-TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương, cho biết BV đã tiếp nhận 8 trẻ từ BV Sản nhi Bắc Ninh chuyển về viện. Trong đó, 2 bệnh nhi được chuyển lên Khoa Hô hấp, 6 trẻ được điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Trong số các bệnh nhi này, 2 trường hợp đã cải thiện hơn, các bác sĩ đang theo dõi, nếu diễn tiến tốt lên có thể cho trẻ nằm cùng với mẹ. Với 4 trẻ đang tình trạng rất nặng, phải theo dõi chức năng sống từng giờ và được điều trị cách ly. Hiện tại 1 bé đã được cấy ra dương tính vi khuẩn gram âm và đang phải chờ đợi kết quả xét nghiệm để tìm ra vi khuẩn.



Trong khi đó, tại Khoa Nhi (BV Bạch Mai) cũng tiếp nhận 3 trẻ được chuyển đến từ BV Sản Nhi Bắc Ninh. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nam, quyền Trưởng Khoa Nhi, 2 trẻ sơ sinh ở ngày thứ 4 sau sinh, 1 bệnh nhi ở ngày thứ 11 sau sinh cũng được chẩn đoán có tình trạng nặng. Những bệnh nhân này đang được đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh để can thiệp kịp thời nếu có diễn biến sốc nhiễm khuẩn.

Nói về nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh, PGS Điển cho biết nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn có tỉ lệ tử vong 40-60% điều này phụ thuộc và tình hình kinh tế - xã hội. Nếu ở nước đang phát triển có thể cao hơn đến 80%. Riêng ở BV Nhi Trung ương, đã khống chế xuống còn dưới 50%. "Do cơ thể trẻ đẻ non, hệ thống miễn dịch yếu, các cơ quan chưa phát triển như tim phổi hoặc nhóm bệnh tim bẩm sinh hoặc bệnh down, cơ thể nhiễm khuẩn, do trên nền bệnh, cộng hệ thống miễn dịch kém càng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh"- ông Điển giải thích.

PGS Trần Minh Điển nói về nguyên nhân 4 trẻ sơ sinh tử vong

Theo ông Điển, hiện BV Nhi Trung ương đang hỗ trợ Bắc Ninh để cách ly và điều trị tốt nhất cho trẻ nhiễm bệnh. "Vấn đề vệ sinh bề mặt rất quan trọng. Không chỉ cán bộ y tế mà cả người nhà bệnh nhân cũng phải tuân thủ các quy định để phòng chống nhiễm khuẩn cho trẻ"- PGS Điển lưu ý.

Ông Điển cho biết vụ việc 4 trẻ tử vong liên tiếp này sẽ cần xác định trẻ được chẩn đoán thế nào, việc chăm sóc điều trị đã chuẩn chưa hay do sốc nhiễm khuẩn nên hội đồng khoa học sẽ trả lời sau.

Trước đó, ngày 20-11, tại BV Sản nhi Bắc Ninh, có 4 trẻ sơ sinh tử vong gồm 2 bé trai và 2 bé gái. Những bệnh nhi này có cân nặng từ 1,6 kg - 2,3 kg, sinh non từ 32 - 35 tuần, bị suy hô hấp nặng, được chỉ định điều trị nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, ăn sữa qua sonde dạ dày và được sử dụng kháng sinh... Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự xác nhận 4 trẻ tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đẻ non suy hô hấp yếu.



D.Thu