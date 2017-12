Cứu sống bệnh nhân bị 9 viên đạn bắn găm vào người

04/12/2017 18:02

Ngày 4-12, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân người Lào bị 9 viên đan găm vào phần ngực, bụng.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 23-11, Khoa cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân người Lào là Lầu Bá Sày (20 tuổi, ở tỉnh Bolykhamxay. Lào) bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có 9 vết thương kích thước khoảng 1 cm2 mỗi vết ở vùng ngực, bụng.

Hiện sức khỏe của bênh nhân Lầu Bá Say đã ổn định - Ảnh: Hoàng Yến

Qua chụp cắt lớp vi tính, siêu âm, các bác sĩ phát hiện có 9 dị vật nằm trong cơ thể gây tổn thương hệ tiêu hóa; tràn dịch khoang màng tim, có hình ảnh dị vật kim khí thành trước thất phải. Ngoài vết thương tại tim, bệnh nhân bị các viên đạn gây 1 lỗ thủng dạ dày, 2 lỗ xuyên đại tràng góc lách, 16 lỗ thủng ruột non. Ngay sau đó các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân, sau 4 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy được các di vật ra ngoài.

Theo gia đình nạn nhân, vào sáng ngày 23-11, trong lúc đi hái rau trong rừng, anh Lầu Bá Sày không may bị trúng đạn vào phần ngực, bụng do súng bắn. Nạn nhân bị thương năng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bolykhamxay tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Được biết, sau khi được phẫu thuật và chăm sóc tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhân Lầu Bá Sày đã ổn định.

Đức Ngọc