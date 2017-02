Cứu sống cụ 90 tuổi xuất huyết ồ ạt trong bụng

22/02/2017 18:32

Ngày 22-2, Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống cụ bà V.T.C (90 tuổi, quận 10) bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng, chảy cả lít máu bên trong. Cụ C. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, tụt huyết áp, trụy mạch do sốc mất máu cấp.

Cụ V.T.C tại bệnh viện

Các bác sĩ đã phẫu thuật rồi truyền 6 đơn vị máu, 4 đơn vị huyết tương để thay thế gần 2.500 ml máu tràn trong ổ bụng. Sau gần 4 giờ chạy đua thời gian, các bác sĩ đã kiểm soát tình trạng chảy máu, cứu bà cụ thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Sau phẫu thuật, cụ bà C. đã tỉnh táo, trò chuyện được, vận động, ăn uống được, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS Trần Công Quyền, Trưởng Khoa Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ Bệnh viện Bình Dân, các trường hợp vỡ túi phình động mạch chủ bụng tiên lượng thường rất nặng và tử vong ngay. Ở trường hợp này là cực kỳ may mắn vì được người nhà phát hiện nhanh và can thiệp kịp thời cộng thêm sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê kíp mổ.

Cụ C. bị túi phình động mạch chủ bụng và được theo dõi theo định kỳ tại Bệnh viện Bình Dân từ 2 năm nay. Lần tái khám gần nhất, các bác sĩ yêu cầu người nhà cân nhắc nên cho can thiệp do túi phình đã có nguy cơ dễ vỡ nhưng do bận rộn nên chưa đưa cụ đến bệnh viện theo lịch hẹn. Diễn tiến vỡ động mạch xuyết huyết ồ ạt của cụ bà C. tại nhà cũng diễn ra quá nhanh khiến thân nhân một phen hốt hoảng. Được dìu ra ghế nghỉ ngơi như mọi khi, song trong vòng chưa đến 15 phút, bụng bỗng phình to dần, cụ than đau, choáng rồilịm dần trước khi được đưa đi cấp cứu.

