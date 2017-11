Mô hình tình dục mới hàn gắn cặp đôi đổ vỡ

03/11/2017 16:16

Mô hình khoa học mới mẻ này là KiTOMI, được công bố tại hội nghị khoa học "Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiện nay" do Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM tổ chức trong 2 ngày 3 và 4-11. Theo đó, mô hình KiTOMI do nhóm các giáo sư, bác sĩ người Canada nghiên cứu và ứng dụng an toàn cho những người có vấn đề về tim mạch.



Mô hình KiTOMI tóm tắt quá trình sinh hoạt tình dục bình thường của con người, bao gồm các hoạt động theo thứ tự tăng dần về mức độ như hôn (Kissing – Ki), vuốt ve âu yếm (Touching – T), quan hệ tình dục bằng miệng (Oral Sex – O), thủ dâm (M – Masturbation) và giao hợp (Intercourse – I).

Đối với người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao có thể áp dụng mức độ KiT, tức sinh hoạt tình dục chỉ gồm việc hôn (Ki) và vuốt ve (T) bạn tình. Người bệnh thuộc nhóm nguy cơ trung bình nên áp dụng chế độ KiTOM, nghĩa là được phép thực hiện các hoạt động ở mức KiT và hoạt động quan hệ bằng miệng (O), thủ dâm (M). Mô hình KiTOMI đầy đủ, bao gồm cả việc thực hiện giao hợp (I) sẽ áp dụng cho người bệnh tim mạch được xếp vào nhóm nguy cơ thấp.

PGS-TS-BS Trương Quang Bình, Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y dược, cho biết bệnh viện vừa áp dụng mô hình hàn gắn được cặp đôi gia đình có nguy cơ đổ vỡ do "kiêng khem" tình dục do tâm lý mang bệnh tim. Mới nhất là trường hợp chị T.T.V (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).



Chị V. sau khi thực hiện thủ thuật can thiệp mạch vành, sức khỏe đã phục hồi và giảm thiểu nguy cơ biến cố tim mạch xuống mức thấp. Tuy nhiên, với tâm lý hoang mang, lo sợ thái quá, chị V. dừng mọi sinh hoạt tình dục với chồng vì cho rằng tình dục sẽ khiến bệnh tái phát nặng hơn. Việc "kiêng khem" quá mức này khiến vợ chồng chị thường xuyên bất hòa, thậm chí người chồng còn đe dọa ly hôn khiến chị vô cùng đau khổ.

Được sự động viên và giới thiệu của bạn bè, chị V. đến khám tim mạch tại Bệnh viện Đại học Y dược. Sau khi được bác sĩ tư vấn, áp dụng mô hình tình dục phù hợp nói trên, chị đã hoàn toàn cởi bỏ những lo lắng, mặc cảm, áp lực trong lòng để trở lại cuộc sống thoải mái bên chồng, giữ được hạnh phúc gia đình.

"Tình dục là hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống, đồng thời đem lại nhiều lợi ích về mặt tâm lý, sức khỏe. Do những quan niệm lạc hậu và tâm lý e ngại của người Việt Nam mà hoạt động tình dục không được nhìn nhận dưới góc độ đúng đắn. Hiểu biết đúng về y khoa tình dục, đặc biệt đối với người bệnh tim mạch để cuộc sống bạn thêm thăng hoa" - một chuyên gia khuyến nghị.

