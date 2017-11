Ung thư vú không chừa... quý ông!

12/11/2017 00:30

Ung thư vú là một trong những căn bệnh nguy hiểm hàng đầu đối với phụ nữ nhưng không có nghĩa rằng phái nam có thể chủ quan với bệnh này. Không ít quý ông sốc nặng khi phát hiện mình bị ung thư vú.

Bỗng dưng bị bệnh khó nói

Gần đây nhất, Bệnh viện (BV) K trung ương tiếp nhận một bệnh nhân nam ở quận Hà Đông, TP Hà Nội bị phát hiện ung thư vú khi mới 36 tuổi. Anh này kể gần đây, khi đeo túi chéo qua ngực, anh cảm thấy dây chạm vào một cục bên ngực phải khiến đau nhói. Soi gương kiểm tra, anh thấy mảng da vùng ngực phải sần như da cam.

Đi khám tại BV gần nhà, anh bị chẩn đoán ung thư ngực và phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú. Tuy nhiên, một thời gian sau, vùng ngực phải lại "mọc" thêm khối u mới. Đến BV K trung ương điều trị, bệnh nhân được phẫu thuật lần hai để "vét" sạch khối u và điều trị hóa chất.

Hầu hết quý ông đều nghĩ rằng với bộ ngực không "đồi núi" thì làm sao tế bào ung thư có "đất" sống, vậy nên nếu có bất thường ở vùng này chắc cũng là mấy cái u nhọt. Cùng suy nghĩ đó, ông N.V.H (ngụ tỉnh Vĩnh Long) hoài nghi khi nghe bác sĩ nói mình bị ung thư vú. Lên TP HCM khám bệnh, ông cứ nghĩ mình bị u nhọt bình thường nhưng mọc ở chỗ "nhạy cảm". Vì vậy, khi nghe kết quả kiểm tra chính xác 100% bị ung thư, ông không thể tin vào tai mình. Vợ ông, bà N., cứ hỏi đi hỏi lại liệu bác sĩ có nhầm không. Bà không thể hiểu nổi tại sao chồng mình đang khỏe mạnh lại mắc phải căn bệnh phụ nữ này...

Nam giới có dấu hiệu bất thường ở ngực nên đi thăm khám. Trong ảnh: Xét nghiệm máu tại BV K trung ương

Ông H. cho biết trước đó nửa năm, trong khi tắm, ông sờ thấy một cục u nổi cộm cộm dưới vú nhưng chỉ nghĩ là bệnh ngoài da nên không chạy chữa. Gần đây, ông thấy núm vú co rút và nổi hạch ở nách nên mới đi khám thì nhận được hung tin. Khi ấy, bệnh đã bước sang giai đoạn 2.

Theo bác sĩ Phạm Hùng Cường, Khoa Ngoại 2 BV Ung Bướu TP HCM, khi sinh ra, cơ thể ai cũng có tế bào ngực. Đến tuổi dậy thì, một số loại hormone đặc trưng khiến các thiếu nữ bắt đầu có tuyến sữa, hai bên ngực cũng nở nang và tròn trịa hơn. Hormone sinh trưởng ở nam lại ngăn cản sự phát triển đậm nét nữ tính này nhưng không vì vậy mà tế bào vú của họ bị mất đi. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao gấp 100 lần đàn ông nhưng điều đó không có nghĩa các quý ông hoàn toàn được miễn nhiễm.

Hiếm và nguy hiểm

TS-BS Lê Hồng Quang, Trưởng Khoa Ngoại vú BV K trung ương, phân tích: Nam giới ít bị ung thư vú hơn phụ nữ bởi kích thước tuyến vú ít hơn gấp vài chục đến vài trăm lần. Tác động nội tiết ở nam giới cũng khác hẳn phụ nữ.

Tuy vậy, đối với nam giới, căn bệnh này lại nguy hiểm hơn do tuyến vú không phát triển nên khối u dễ xâm lấn, di căn vào gan, phổi, xương. Khác với ung thư vú ở phụ nữ - thường được phát hiện sớm, dễ điều trị nên tỉ lệ chữa khỏi lên đến trên 80% - tỉ lệ chữa khỏi ở nam giới thấp hơn nhiều, do phát hiện và can thiệp muộn.

Bác sĩ Bùi Chí Viết, Trưởng Khoa Ngoại 2 BV Ung Bướu TP HCM, nhận định ở giai đoạn đầu, bệnh ung thư vú diễn tiến âm thầm, không gây đau nhức. Triệu chứng của bệnh là có một cục cứng ở dưới quầng vú, sờ vào thấy đau, tấy đỏ. Tuy nhiên, nhiều nam giới coi đây là chuyện nhỏ nên chẳng màng đến những bất thường này. Hầu như chẳng người nào tầm soát vú trong các cuộc kiểm tra định kỳ, đến khi xảy ra các triệu chứng co rút đầu núm vú, loét da vùng vú, xâm lấn da hay dính khắn vào thành ngực, kèm theo hạch nách... thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn trễ. Tệ hơn, bệnh có thể đã di căn đến xương, gan, não, phổi...

Theo giới chuyên môn, ung thư vú ở nam giới nếu được phát hiện sớm thì việc điều trị không khó. Để điều trị, bác sĩ sẽ cắt rộng tuyến vú và nạo hạch. Sau đó, tùy theo từng giai đoạn bệnh cụ thể mà thầy thuốc sẽ chỉ định điều trị kết hợp với hóa trị và xạ trị.



Dấu hiệu nhận biết ung thư vú ở nam giới Nam giới mắc ung thư vú có những dấu hiệu thường thấy như: vùng quanh vú sưng lên, xuất hiện các cục nhỏ, rắn ở xung quanh, bề mặt da quanh vú sần sùi. Núm vú lõm vào bên trong, thỉnh thoảng bị chảy máu hoặc mủ. Núm vú bị co teo lại, da xung quanh đóng vảy. Một đặc điểm dễ nhận thấy của ung thư vú là khối u dễ dàng dịch chuyển. Do đó, nếu phát hiện tuyến hạch ở nách sưng to trong khoảng thời gian dài, cần hết sức chú ý và đi khám sớm nhất có thể.

Nguyễn Thạnh - Ngọc Dung