Atletico Madrid quyết đòi nợ Chelsea

Từng lội ngược dòng trên đất Tây Ban Nha trong trận lượt đi cách đây 9 tuần để đánh bại Atletico Madrid, nhiệm vụ của Chelsea xem ra vẫn không hề thay đổi ở cuộc tái đấu này. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp AS Roma chắc chắn không bỏ qua cơ hội lấy trọn 3 điểm trên sân nhà trước Qarabag (lượt đi đội bóng Ý thắng dễ 2-1 trên sân của nhà vô địch Azerbaijan), Chelsea buộc phải giành chiến thắng trước Atletico Madrid mới có thể đứng đầu bảng C và kèm theo đó là những lợi thế nhất định với lá thăm chia cặp giai đoạn đấu loại trực tiếp.



Có quá nhiều yếu tố để trận cầu ở London trở nên đáng xem nhất lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League rạng sáng 6-12. Atletico Madrid cũng chẳng muốn trở thành kẻ chiến bại bởi 3 điểm lúc này vẫn có thể giúp đoàn quân của HLV D.Simeone duy trì hy vọng đi tiếp ở Champions League thay vì phải nhận vé xuống chơi ở Europa League. Khi đó, chỉ cần Qarabag cầm chân được chủ nhà AS Roma thì tấm vé dự vòng 1/8 sẽ nghiễm nhiên thuộc về Atletico khi đội bóng này có lợi thế về đối đầu so với AS Roma.

Cho đến thời điểm này, Atletico hẳn sẽ còn nhiều tiếc nuối khi nhập cuộc chậm ở Champions League. Cũng như tại La Liga, các học trò của HLV D.Simeone lãng phí quá nhiều điểm số với những trận hòa tẻ nhạt. Dù vậy, 4 chiến thắng liên tiếp trong vòng một tháng qua đã giúp các cầu thủ Atletico cải thiện đáng kể tâm lý thi đấu và họ đang mong chờ một cú hích quan trọng từ chuyến làm khách tại London.

Hazard (phải) được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm khổ hàng thủ Atletico Madrid như lượt đi hồi tháng 9Ảnh: REUTERS

Lần gần nhất hành quân đến Stamford Bridge cách đây 3 năm, Atletico bất ngờ đá bại đội chủ nhà Chelsea với tỉ số 3-1, bao gồm một pha lập công từ chấm phạt đền của… Diego Costa. Chân sút gốc Brazil hiện đã rời Chelsea để quay về Tây Ban Nha nhưng phải chờ đến đầu năm 2018 mới có thể thi đấu trở lại cho Atletico. Người thay thế Costa ở Atletico những năm qua là A.Griezmann, sau chuỗi trận khá mờ nhạt từ đầu mùa, đã kịp bùng nổ với 5 bàn thắng ở 5 lần ra quân gần nhất trong màu áo sọc trắng đỏ.

Ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút… 90+4 trận lượt đi hồi cuối tháng 9 nhưng kể từ đó, M.Batshuayi vắng bóng hẳn trong đội hình Chelsea vì chấn thương. Dẫu vậy, kể cả khi bình phục kịp thời ở thời điểm này, tiền đạo người Bỉ cũng khó lòng chen chân vào đội hình chính thức khi A.Morata đang chơi tốt còn cặp bài trùng Willian - E.Hazard hiện là bộ đôi phụ công được đánh giá rất cao trên sân cỏ Ngoại hạng Anh.

Điểm nổi bật ở những cuộc đối đầu giữa Chelsea và Atletico là số bàn thắng ghi được khá cao, trung bình 2,5 bàn/trận. Chính vì thế, khán giả có quyền trông chờ vào một bữa đại tiệc bàn thắng ở London đêm giữa tuần này.

Những cặp đấu đáng chú ý nhất diễn ra giữa M.U - CSKA Moscow, Basel - Benfica (bảng A), Bayern Munich - PSG (bảng B), Barcelona - Sporting Lisbon, Olympiakos - Juventus (bảng D).





Đông Linh