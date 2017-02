Ban trọng tài mất độc quyền bố trí "vua áo đen"

28/02/2017 17:45

Chiều nay, 28-2, tại văn phòng Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF) phía Nam đã diễn ra cuộc họp HĐQT của công ty. Cuộc họp nhằm mục đích tổng kết lại 7 vòng đấu V-League và 3 vòng đấu Giải Hạng nhất vừa qua.

Vấn đề nổi cộm nhất của bóng đá Việt Nam là trọng tài, đặc biệt là sự cố trên sân Thống Nhất trong trận CLB TP HCM gặp Long An. Nhắc lại vấn đề này, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho biết: "Kể từ vòng 8, phân công trọng tài không còn do Ban trọng tài duy nhất đảm trách, mà VPF sẽ có 4 thành viên, gồm: Trưởng BTC, tổng giám đốc VPF, thành viên HĐQT là ông Phạm Ngọc Viễn cùng Trưởng hoặc phó ban trọng tài sẽ cùng nhau sắp xếp, mời trọng tài. Ban trọng tài gởi danh sách, các thành viên phải đồng ý thì mới bố trí. Đặc biệt, VPF sẽ có thể không mời 1 trọng tài nào đó nếu như cảm thấy có vấn đề. Đặc biệt, VPF có thể thay đổi trọng tài trước 1-2 giờ bóng lăn, nếu như hội đồng trên nhất trí 3/4".

Thay mặt VFF, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đồng ý với phương án trên. Ngoài ra, báo chí cũng là một kênh quan trọng và được quyền trao đổi trực tiếp với Hội đồng trên nếu như cảm thấy một trọng tài nào đó không phù hợp.

Đại diện VFF - ông Trần Quốc Tuấn

Tại cuộc họp, Trưởng BTC các giải chuyên nghiệp (gồm V-League, Giải Hạng nhất và Cúp quốc gia) - ông Nguyễn Minh Ngọc - đề xuất từ chức, rút lui nhưng Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng không đồng ý vì cho rằng cái thiếu sót của anh Ngọc cũng có phần từ nhiều phía. HĐQT VPF cũng đề nghị ông Ngọc rút kinh nghiệm, đặc biệt là việc can thiệt kịp thời các sự cố trên sân nếu có mặt.

Ông Ngọc cũng nhận không ít chỉ trích khi có mặt trên khán đài sân Thống Nhất trận TP HCM thắng Long An 5-2 tối 19-2 nhưng không xuống sân can thiệp, chỉ đạo, nhắc nhở trọng tài, giám sát và đội Long An trước và khi sự cố các thành viên Long An mặc cho đội chủ nhà ghi bàn vì phản ứng với cách cầm còi mà họ cho là thiên vị của trọng tài Nguyễn Trọng Thư - con trai của Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi.

Với Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về việc sa thải ông theo như tuyên bố của Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức.

Trọng tài Việt Nam thiếu đầu tư bài bản Nhấn mạnh trong công tác trọng tài, ông Võ Quốc Thắng cho biết trọng tài Việt Nam vẫn có những trọng tài tốt, công tâm và giỏi. Tuy nhiên, đầu vào trong công tác tuyển chọn vẫn còn thiếu. Lấy ví dụ việc HAGL tuyển lựa cầu thủ, Ban trọng tài và VFF vẫn chưa có được những công đoạn tuyển chọn nhằm thu hút nhân tài để làm trọng tài bóng đá như cách làm của HAGL. Cái cần mà trọng tài Việt Nam hiện tại chính là lòng đam mê, sự đào tạo bàn bản và đạo đức.

Quang Liêm