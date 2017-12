Bóng chuyền TP HCM lại xuống dốc

17/12/2017 08:20

Thêm một lần nữa, bóng chuyền thành phố đối mặt với bi kịch cuối mùa.



Đăng quang ngôi vô địch quốc gia mùa giải 2015, rơi xuống vị trí thứ 4 ở mùa giải tiếp theo và năm nay không kiếm nổi suất tham dự trận bán kết, bảng thành tích của tuyển nam TP HCM phủ một sắc màu u ám dù cách đây chưa lâu, đội bóng của HLV lão làng Bùi Huy Châm còn hào hứng với ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2017.

Mất cầu thủ chủ lực Nguyễn Hoàng Thương, nhà tài trợ chính Maseco cũng rút lui sau nhiều năm gắn bó, chưa bao giờ tuyển nam TP HCM đối mặt với nhiều khó khăn đến thế. Để thua đến 3/5 trận ở vòng 1, trong đó, thất bại trước chính 2 đối thủ cạnh tranh Sanest Khánh Hòa và Tràng An Ninh Bình đã khiến tuyển TP HCM phải trả giá đắt.

Dù đã kịp bổ sung cựu tuyển thủ Lê Quang Khánh và nhận được nguồn tài trợ kịp thời của một mạnh thường quân là "đại gia" ngành kinh tế, đội bóng của HLV Bùi Huy Châm đã thi đấu đầy cố gắng ở vòng 2 nhưng quá trễ để họ lật ngược được tình thế, đành ngậm ngùi nhìn các đối thủ đoạt vé đi tiếp vào bán kết.

Trợ lý HLV trưởng Trương Hữu Vinh nhìn nhận: "Khuyết những vị trí chủ chốt trong khi lực lượng bổ sung còn quá trẻ, không đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để thay thế, tuyển TP HCM đành lỗi hẹn và chân thành gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ thành phố. Cũng phải công tâm đánh giá, đây là mùa giải vô cùng khắc nghiệt bởi đội bóng nào cũng có sự chuẩn bị cực tốt về nhân sự cũng như nguồn tài chính, tạo động lực vươn tới thành tích tốt nhất. Hy vọng từ thất bại lần này, tuyển TP HCM sẽ nhìn ra những điểm yếu để có hướng khắc phục, hoàn thiện lực lượng để phấn đấu ở mùa giải tới".

Đội nữ TP HCM (ở phía đối diện) sớm rớt hạng Ảnh: Đinh Long

Một đội bóng nam khác của thành phố là Công an TP HCM còn khó khăn hơn rất nhiều. Vừa giành quyền lên chơi ở giải đấu cao nhất mùa trước và phải rất vất vả để trụ hạng, năm nay, số phận cũng chưa thể mỉm cười với thầy trò HLV Lê Hồng Hảo. Cả 2 vòng đấu, đội chỉ thắng được 2 trận, đành dồn sức cho vòng "chung kết ngược" với tâm điểm là cuộc đối đầu với Hà Tĩnh ở lượt trận chót. Thắng thì an tâm giữ hạng còn nếu thất bại, đội bóng ngành công an sẽ phải một lần nữa xem xét lại chiến lược phát triển đường dài của mình. Không thể cứ lên hạng rồi phải lo ngay ngáy chuyện trụ lại sân chơi cao nhất, cứ xa dần thời kỳ hoàng kim mà đỉnh cao sau cùng là vị trí thứ 3 tại... Giải Vô địch quốc gia 2004!

Xót xa nhất là trường hợp của đội nữ TP HCM dù so với khi còn mang phiên hiệu Quận Tân Bình TP HCM, đây đã là quãng đường dài nhất mà đội trụ lại ở Giải Vô địch quốc gia: 4 mùa liên tiếp. Không cần đợi đến lượt đấu chót gặp Hải Dương ngày 17-12, nữ TP HCM đã chính thức nhận suất rớt hạng sau 2 thất bại liên tiếp trước Truyền hình Vĩnh Long và Vĩnh Phúc ở vòng "chung kết ngược". Không có được nguồn tài trợ ổn định mà chỉ trông chờ vào ngân sách của ngành TDTT thành phố, đội bóng của HLV Đào Duy Phước không có nổi một cầu thủ ngôi sao, đủ sức xốc lại lực lượng.

"Thất bại thì làm lại từ đầu", HLV Đào Duy Phước phát biểu đầy tâm tư. Có lẽ chính ông cũng không thể biết làm lại bằng cách nào khi "số phận" của đội bóng này trôi nổi đã quá nhiều năm theo kiểu "bỏ thì thương, vương thì tội"!

Đông Linh