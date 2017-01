Cảnh sát hộ tống trọng tài Võ Minh Trí rời sân Long An

14/01/2017 00:17

Trọng tài Võ Minh Trí thổi phạt đền Long An ở những giây bù giờ cuối cùng

Chủ nhà Long An tưởng như đã có trận thắng thứ hai liên tiếp ở V-League 2017 khi dẫn trước B.Bình Dương 1-0 cho đến những giây cuối cùng thì trọng tài Võ Minh Trí cho đội khách được hưởng phạt đền. Điều khiến phía Long An bức xúc là thời điểm bị phạt đền, trọng tài biên đã lần thứ hai giơ bảng báo bù giờ.

“Đội Long An phản ứng trọng tài Trí không phải vì tình huống Sunday sút bóng chạm tay Văn Nam trong vòng cấm mà họ tức giận vì trọng tài đã phá nát trận đấu, tước mất chiến thắng của chúng tôi”, một đại diện của CLB Long An bức xúc. Không chỉ lãnh đạo, cầu thủ và ban huấn luyện mà ngay cả các CĐV Long An cũng mất bình tĩnh, không chịu ra về mà đứng trên sân thóa mạ tổ trọng tài.

Trước sự giận dữ của các CĐV Long An, trọng tài Trí buộc phải ở lại sân chờ lực lượng an ninh đến hỗ trợ

Họ cho rằng Long An bị các ông "vua áo đen" bắt ép thầy trò HLV Ngô Quang Sang, cố tình kéo dài thời gian bù giờ cho B. Bình Dương tìm bàn gỡ. Trước không khí căng thẳng, gần trăm chiến sĩ cơ động phải xuống sân để bảo vệ tổ trọng tài gồm trọng tài chính Võ Minh Trí, trợ lý 1 Lê Ngọc Ân, trợ lý 2 Nguyễn Ngọc Minh, trọng tài thứ 4 Nguyễn Hiền Triết, giám sát trận đấu Lê Hữu Tường, giám sát trọng tài Bùi Như Đức, điều phối viên Trần Phi Hùng.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Ngô Quang Sang tỏ ra bức xúc: "Tôi chưa bao giờ thấy trọng tài nào giơ bảng bù giờ 2 lần cả. Trọng tài giơ bảng lúc đầu bù giờ 4 phút và giơ thêm bù giờ 1 phút nữa. Vì vậy Long An đã bị mất 2 điểm đáng tiếc ở những giây cuối cùng. Họ còn bắt một số tình huống việt vị không chính xác trong trận đấu này. Tôi nghĩ BTC phải xem lại, sao lại có chuyện trọng tài giơ bảng bù giờ 2 lần. Như thế là lý do gì?”.

Rất đông cảnh sát cơ động được huy động để hộ tống tổ trọng tài rời sân

Theo tìm hiểu của Webthethao.vn, lý do trọng tài bàn giơ bảng báo thời gian bù giờ lần thứ 2 là Long An thay cầu thủ thứ 3 ở phút 90+3 (Tài Lộc nhường chỗ cho Đức Thịnh) bị xem là “câu giờ”. Nhiều khả năng Long An sẽ gửi đơn khiếu nại BTC về việc trợ lý trọng tài giơ bảng bù giờ đến 2 lần, gián tiếp khiến họ mất 2 điểm trước B.Bình Dương.

Anh Dũng - Ảnh: Văn Nhân - Quang Liêm