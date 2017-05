Chung kết Europa League làm "nóng" cả châu Âu

24/05/2017 11:33

Cả nước Anh lập tức thể hiện tinh thần đoàn kết, siết chặt tay nhau sau vụ nổ bom khiến cả trăm dân thường thương vong hoặc rơi vào cảnh lâm nguy đến tính mạng. Ngay tại vùng "tâm bão", Man City trưng dụng sân vận động Etihad làm nơi trợ giúp người thân và gia đình các nạn nhân vụ tấn công khủng bố. Man United tổ chức phút mặc niệm trước buổi tập cuối ở sân nhà và dự kiến đeo băng tang đen để tưởng nhớ các nạn nhân thương vong.







Sân Etihad thành trung tâm trợ giúp các nạn nhân vụ đánh bom





Hết sức quan tâm đến vụ việc tận nước Anh, UEFA dù vậy vẫn tuyên bố không có lý do gì để trì hoãn trận chung kết Europa League tận Stockholm bên cạnh việc phối hợp cùng chính quyền Thụy Điển tăng cường chế độ bảo vệ an ninh xung quanh sân bóng The Friends Arena. Các cổng kiểm tra an ninh, hàng rào barie được dựng lên khẩn cấp 24 giờ trước khi bóng lăn trong khi lực lượng cảnh sát, mật vụ được tăng cường với số lượng lớn.





Sân The Friends Arena được tăng cường an ninh cao độ

Lực lượng cảnh sát tuần tra trước sân bóng





Các hàng rào an ninh được thiết lập khẩn cấp





Từ Hà Lan, khi được mời dự báo về trận chung kết Europa League, cựu danh thủ Edgar Davids không giấu được nỗi lo lắng khi đội bóng cũ Ajax phải đối mặt với "ông lớn" Man United nhỉnh hơn về mọi phương diện. Cựu tiền vệ của Ajax và Juventus đánh giá cao hàng tấn công của "Quỷ đỏ" mà theo ông, bộ đôi Marcus Rashford - Anthony Martial hoàn toàn có thể xé toang hàng phòng ngự không nhiều kinh nghiệm của Ajax, trận này lại không có sự phục vụ của trung vệ kỳ cựu Nick Viergever do đã nhận đủ số thẻ phạt.





Marcus Rashford là niềm hy vọng của M.U ở chung kết

"Đó là cuộc chiến giữa những người đàn ông thực thụ và các chàng trai vừa mới trưởng thành. HLV Mourinho sẽ tổ chức phòng ngự chặt chẽ trên phần sân nhà, hoàn toàn thích hợp cho Ajax chơi tấn công như thường thấy. Tuy nhiên, Ajax sẽ phải dè chừng bài phản công của Man United khi đội bóng nước Anh sở hữu bộ đôi sát thủ nhanh như điện Rashford và Martial. Dàn sao Man United giàu kỹ thuật, đầy sức mạnh và được dẫn dắt bởi nhà chiến thuật bậc thầy. Rashford sẽ là ngôi sao của trận chung kết bởi hiếm cầu thủ trẻ nào được tôi luyện suốt 2 năm qua ở cả giải Ngoại hạng, cúp châu Âu lẫn đấu trường Euro như anh" – Edgar Davids chia sẻ. "Tất nhiên, nếu Man United đánh giá thấp đối thủ, họ sẽ phải trả giá bởi Ajax cũng có những vũ khí siêu hạng, như Kasper Dolberg, chân sút mượn từ Chelsea Bertrand Traore hay Justin, con trai cựu danh thủ Patrick Kluivert".





Tốc độ và khả năng đi bóng của Martial sẽ là mối lo cho Ajax





Còn tại nước Anh, cựu trung vệ Martin Keown cũng cho rằng, trận chung kết Europa League sẽ là thời khắc lịch sử trong sự nghiệp của chân sút trẻ Marcus Rashford. Ngôi sao một thời của hàng thủ Arsenal đặc biệt chú ý đến cú sút phạt thần sầu ở lượt đi và đường chuyền kiến tạo vô cùng chuẩn xác giúp Fellaini ghi bàn trận lượt về của chàng trai 19 tuổi Rashford ở bán kết với Celta Vigo. Chỉ có mặt trong đội hình xuất phát nhờ đồng đội đàn anh Zlatan Ibrahimovic dính chấn thương, Rashford đã một tay đưa Man United vào thẳng trận chung kết.





Rashford và Lingard sẽ ra sân từ đầu ở Stockholm





Ở hàng thủ Man United, việc Smalling và Bailly không thể ra sân sẽ là cơ hội để Phil Jones tỏa sáng. Bên cạnh "người cũ" của Ajax là Daley Blind, tuyển thủ 25 tuổi người Anh sẽ phải phong tỏa hàng tấn công Ajax mà đáng ngại nhất vẫn là Kasper Dolberg. Chân sút 19 tuổi người Đan Mạch ghi bàn hiệu quả hơn cả Dele Alli (Tottenham) lẫn Marcus Rashford khi sở hữu 22 bàn thắng qua 42 trận đấu từ đầu mùa.





Tiền đạo 19 tuổi Kasper Dolberg





Bộ đôi tấn công Justin Kluivert và Amin Younes





Thắng để trở lại đấu trường Champions League là nhiệm vụ tối thượng của Man United sau một mùa giải không mấy thành công. Nếu thất bại, "Quỷ đỏ" khó lòng tránh khỏi cơn thịnh nộ mà các CĐV trút xuống, ngay ở mùa giải đầu tiên của Mourinho. Với Ajax, chiến thắng sẽ là kỳ công của đội bóng trẻ, tuổi trung bình 20 và 129 ngày còn ngược lại, đấy vẫn sẽ là bước đệm để đoản quân này tiếp tục chặng đường chinh phục mùa tới từ đấu trường Champions League khi họ được tham dự từ vòng sơ loại.





