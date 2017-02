CLB Lào bỏ cuộc, Than Quảng Ninh chọn Mỹ Đình làm sân nhà

08/02/2017 11:27

Hội CĐV Than Quảng Ninh sẽ phải lên sân Mỹ Đình để cổ vũ cho thầy trò Phan Thanh Hùng ở AFC Cup

Theo kết quả bốc thăm, Than Quảng Ninh nằm ở bảng H cùng với CLB Yadanarbon của Myanamar, Home Utd (Singapore) và Lanexang Utd (Lào). Tuy nhiên, do phút chót, đội bóng của Lào xin rút lui không dự giải nên bảng đấu này chỉ còn 3 đội.

Điều này cũng đồng nghĩa, đại diện của Việt Nam là Than Quảng Ninh sẽ đá 4 thay vì 6 trận nhưng do bảng H và bảng I chỉ có 3 đội nên sẽ chỉ còn 1 suất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Dự kiến, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ ra quân ở AFC Cup muộn hơn, vào ngày 8-3 thay vì 22-2 như thời điểm khai mạc của bảng đấu này.

Ở trận đầu tiên vào ngày 8-3, Than Quảng Ninh sẽ tiếp Yadanarbon trên sân Mỹ Đình. Lý do đội bóng vùng mỏ không sử dụng sân Cẩm Phả là do không đáp ứng được điều kiện về địa lý như AFC đưa ra.

Trong khi đó, bảng G của Hà Nội FC vẫn có sự tham dự đầy đủ của 4 đội gồm Felda Utd (Malaysia), Ceres Negros FC (Philippines) và Tampines Rovers (Singapore). Hà Nội FC sẽ chơi lượt trận đầu tiên trên sân nhà tiếp Ceres Negros FC vào ngày 21-2 tới.

Anh Dũng - Ảnh: Hải Anh