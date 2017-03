Đối thủ của Việt Nam ở VCK U20 thế giới mạnh cỡ nào?

15/03/2017 16:19

Tuyển Việt Nam vui mừng khi giành quyền tham dự VCK U20 thế giới

Chiều 15-3 tuyển U20 Việt Nam đã xác định được các đối thủ của mình tại vòng bảng VCK World Cup U20 là Pháp, Honduras và New Zealand. Cơ hội cho tuyển Việt Nam giành quyền đi tiếp vào vòng sau được đánh giá là không nhỏ bởi chúng ta có thể vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng, tuy nhiên thành tích của 3 đội bóng ở bảng E tại giải đấu này trong quá khứ cũng rất đáng nể.

Mạnh nhất đương nhiên là tuyển Pháp. Đội bóng từng vô địch U20 thế giới năm 2013 giành quyền vào VCK lần này với tư cách là nhà vô địch U19 châu Âu 2016. Ấn tượng nhất là trận thắng U19 Ý 4-0 của Pháp ở trận chung kết. Trong đội hình U20 Pháp đáng chú ý có đôi tiền đạo Jean-Kevin Augustin (PSG) và Kylian Mbappe (Monaco), người được mệnh là "Henry mới" của bóng đá Pháp. Kylian Mbappe đang "làm mưa làm gió" ở châu Âu trong màu áo đội bóng công quốc khi ghi tổng cộng 16 bàn trong 30 lần ra sân trong mùa giải 2016-2017 (tính tới ngày 15-3). Trong khi đó Augustin là “vua phá lưới” U19 châu Âu 2016 với 6 bàn.

Jean-Kevin Augustin (trái)

Ngoài 2 chân sút trẻ xuất sắc, U20 Pháp còn sở hữu Ismaël Bennacer - tài năng trẻ của Arsenal, Lucas Tousart – tiền vệ trung tâm toàn diện nhất trong giới bóng đá trẻ của Pháp và Issa Diop – một trung vệ xứng danh “hòn đá tảng”. Hầu hết cầu thủ của U20 Pháp đều đã đá chính tại các CLB trong vòng 2 năm qua. Đó là còn chưa kể đến Ousmane Dembélé, siêu thần đồng mới gia nhập Dortmund mùa hè vừa qua.

Ngoài lần vô địch năm 2013, U20 Pháp từng giành hạng tư năm 2011, vào tứ kết năm 1997, 2001.

Tuyển Pháp vô địch U19 châu Âu 2016

Xếp thứ hai bảng E là U20 Honduras, đội có 6 lần tham dự VCK U20 thế giới vào các năm 1977, 1996, 1999, 2005, 2009 và 2015.

Thành tích tốt nhất của đội bóng vùng Caribe ở sân chơi U20 thế giới là lọt vào vòng 1/16 năm 2015 nhờ suất dành cho đội thứ xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tại giải U20 khu vực CONCACAF 2017 mới kết thúc, Honduras đã giành vị trí á quân sau khi để thua U20 Mỹ trong trận chung kết sau loạt luân lưu 11 m.

Tuyển U20 Honduras

Cuối cùng, U20 New Zealand được xem là đối thủ mà U20 Việt Nam có thể chiến thắng được khi đẳng cấp không quá cách xa. So với U20 Việt Nam lần đầu tham dự giải, U20 New Zealand kinh nghiệm hơn khi 3 kỳ U20 World Cup gần đây (các năm 2011, 2013 và 2015) đều góp mặt.

Tuyển U20 New Zealand

Nhìn lại chặng đường đến Hàn Quốc của U20 Việt Nam:

Ch. Tuấn