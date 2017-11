Hoãn trận Quảng Nam - Than Quảng Ninh, cầu thủ Khánh Hòa "khóc" sau bão

04/11/2017 12:57

Mưa lớn ở sân Tam Kỳ

Sáng 4-11, nhận thấy ảnh hưởng của cơn bão số 12 khiến sân Tam Kỳ không thể đáp ứng được yêu cầu an toàn để tổ chức trận đấu tâm điểm vòng 24 V-League 2017, BTC quyết định dời trận đấu sang ngày 5-11.

Ông Cao Văn Chóng, tổng giám đốc VPF cho biết trận đấu tranh ngôi đầu V-League 2017 sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 5-11. "Tất cả vì sự an toàn của khán giả cũng như cầu thủ hai đội Quảng Nam và Than Quảng Ninh. Trận đấu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến cuộc đua vô địch nên BTC làm mọi cách để người hâm mộ cả nước được thưởng thức một trận đấu trọn vẹn, an toàn nhất. Chúng tôi cũng đã làm việc với trọng tài người Malaysia Mohammad Zamzaidi Bin Katimin, ông ấy thông cảm và cam kết sẽ làm việc công tâm nhất để trận đấu diễn ra trọn vẹn".



Mặt sân Tam Kỳ sũng nước nên BTC V-League quyết định chuyển ngày thi đấu sang chiều 5-11

Đóng quân ở Cần Thơ để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà XSKT Cần Thơ vào chiều 5-11, nhiều cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN bày tỏ sự lo lắng trước tình hình bão số 12 đang tàn phá Nha Trang. "Gia đình tôi gọi điện nói nhà tốc hết mái, cửa kính vỡ toang, đúng thời điểm này cả đội ở Cần Thơ, chẳng giúp được gì cho gia đình, lo lắng vô cùng", cầu thủ Nguyễn Hoàng Quốc Chí chia sẻ.





Anh Dũng