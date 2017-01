Leicester - Chelsea: Chủ nhà khó phá bĩnh

13/01/2017 23:00

Cách đây đúng một năm, Leicester chễm chệ ở vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Premier League, bỏ xa nhà vô địch Chelsea 17 điểm và 12 bậc. Hành trình cổ tích của Leicester sau đó được nối dài bằng việc tiến thẳng đến danh hiệu vô địch nước Anh lần đầu tiên sau 132 năm.

Mười hai tháng sau, mọi việc thay đổi hoàn toàn theo hướng ngược lại khi Chelsea giờ vững chân ở ngôi đầu bảng còn Leicester đứng ở vị trí 15, kém đến 28 điểm so với đối thủ thành London. Đoàn quân của HLV C. Ranieri thậm chí còn trở thành cựu vương ngay từ giai đoạn Giáng sinh và mục tiêu tối thượng của “bầy cáo” giờ đây là nỗ lực trụ hạng do chỉ hơn nhóm đội ở khu vực cuối bảng đúng 6 điểm.

Cùng với chiến thắng trên sân khách lần đầu tiên ở đấu trường quốc nội (đánh bại Everton 2-1 trên sân đội này ở vòng ba FA Cup), Leicester trước đó đã giành đến 4 điểm ở hai vòng đấu gần nhất tại Giải Ngoại hạng Anh. Thành tích đó chắc chắn sẽ khiến Chelsea phải dè chừng.

Leicester của Vardy sẽ vất vả khi tái đấu Chelsea của David Luiz Ảnh: REUTERS

Mạch thắng của The Blues bị chặn đứng ở trận derby London cách đây 2 tuần và các cầu thủ của HLV A.Conte có lý do để lo lắng trong chuyến hành quân đến sân King Power. Nếu lấy trọn 3 điểm từ tay Leicester như ở trận lượt đi hồi tháng 10, Chelsea có quyền khẳng định trận thua trước Tottenham chỉ là một tai nạn. Tuy vậy, trong tình huống xấu nhất, sân cỏ Anh có lý do để ăn mừng bởi giải đấu chắc chắn sẽ hấp dẫn trở lại khi Chelsea không còn “đánh đâu, thắng đấy” như suốt thời gian qua.

Lần sau cùng đôi bên gặp nhau ở sân King Power từ tháng 12-2015, Leicester giành chiến thắng 2-1 nhưng ba phen đối đầu gần nhất, Chelsea lần lượt cầm hòa, đánh bại đối thủ ở Cúp Liên đoàn rồi hạ Leicester đến 3-0 ở sân nhà Stamford Bridge. Mùa này, Chelsea thi đấu khá tốt mỗi lần rời xa cứ địa, giành đến 22/30 điểm cần có và quan trọng nhất là hàng thủ của họ chơi đặc biệt chắc chắn với vỏn vẹn 3 bàn thủng lưới sau 7 trận đấu sân khách gần nhất.

Leicester mất khá nhiều trụ cột do phải về làm nhiệm vụ ở Cúp châu Phi (R. Mahrez, I.Slimani, D.Amartey) hoặc chấn thương (L. Ulloa, J. Schlupp), do đó, khó có thể đương đầu sòng phẳng với đội khách binh hùng tướng mạnh Chelsea.

l Lịch truyền hình trực tiếp các trận đáng chú ý đêm 14-1: Tottenham - West Brom (19 giờ 30 phút, K+1); West Ham - Crystal Palace (22 giờ, SCTV17, K+PC); Swansea - Arsenal (22 giờ, Tin tức HD); Barcelona - Las Palmas (22 giờ 15 phút, K+PM); Atletico Madrid - Betis (0 giờ 30 phút, 15-1, K+PM).

Đào Tùng