Lên ngôi bằng bóng đá đẹp?

25/11/2017 07:00

Bất chấp việc thua Hà Nội FC 0-1 ở lượt áp chót V-League, CLB Quảng Nam vẫn được nhận định là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch V-League 2017 khi tiếp đón đội bóng TP HCM trên sân nhà Tam Kỳ ở vòng cuối diễn ra lúc 17 giờ ngày 25-11 (BĐTV tường thuật trực tiếp).



Nếu Quảng Nam chiến thắng, trong khi Hà Nội FC không thể vượt qua Than Quảng Ninh, đội bóng xứ Quảng sẽ lần đầu tiên vô địch V-League. Dù lực lượng của đội nhà bị sứt mẻ nghiêm trọng sau trận gặp Hà Nội FC nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn khẳng định Quảng Nam sẽ nỗ lực hết mình vì rất khó để có một cơ hội vô địch lớn như lúc này. "Lực lượng sứt mẻ quá nghiêm trọng, từ Thanh Hưng, Văn Học, Huy Hùng rồi Hữu Phước tái phát chấn thương, trong khi Claudecir sẽ phải ngồi ngoài vì thẻ phạt. Tuy nhiên, đã đi đến chặng cuối rồi thì phải nỗ lực hết 90 phút nữa vì chẳng bao giờ, Quảng Nam gần ngôi vô địch đến vậy" - ông Phúc chia sẻ trước trận đấu với CLB TP HCM.

TP HCM của Đặng Văn Robert (trái) và Quảng Ninh đều treo thưởng lớn dù đối thủ của họ đang khát chiến thắng để mơ vô địch Ảnh: QUANG LIÊM

Một trận đấu khác cũng không kém phần hấp dẫn chính là chuyến làm khách của đội xếp thứ ba FLC Thanh Hóa trên sân Vinh của SLNA. Tuy nhiên, giới chuyên môn tin rằng thầy trò HLV Ljupko Petrovic chỉ có thể giành được ngôi á quân dù có giành được 3 điểm. Lý do vì FLC Thanh Hóa tuy bằng điểm 2 đội đầu bảng là Hà Nội FC và Quảng Nam nhưng lại thua đối đầu. Trong trường hợp 1 trong 2 đội xếp trên giành chiến thắng, những nỗ lực của FLC Thanh Hóa không còn ý nghĩa.

Chia sẻ trước loạt trận cuối V-League 2017 mà mọi diễn biến ở 3 sân Tam Kỳ, Cẩm Phả và Vinh sẽ được cập nhật liên tục, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Mạnh Hùng khẳng định đội bóng của ông sẽ nỗ lực đánh bại đương kim vô địch Hà Nội FC bằng thứ bóng đá đẹp. "Than Quảng Ninh không còn cửa vô địch nhưng không có nghĩa chúng tôi buông xuôi. Nếu chúng tôi thắng Hà Nội FC, chúng tôi sẽ được hạng ba, lại còn được tiếng chơi bóng đá trong sạch và mang đến niềm vui cho người hâm mộ tỉnh nhà. Không có lý do gì Than Quảng Ninh đi ngược với tiêu chí bóng đá sạch mà chúng tôi luôn theo đuổi" - ông Hùng khẳng định.

Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cũng đã có hành động khích lệ tinh thần toàn đội khi thưởng nóng 1,6 tỉ đồng ngay trước trận cầu quan trọng với Hà Nội FC. Tương tự Than Quảng Ninh, CLB TP HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cũng đặt mục tiêu cản bước Quảng Nam lên ngôi vô địch. Lãnh đạo đội bóng đã treo phần thưởng lên đến 1 tỉ đồng nếu CLB TP HCM giành 3 điểm ở sân Tam Kỳ. Trong trường hợp cầm hòa được chủ nhà Quảng Nam, CLB TP HCM cũng được thưởng 500 triệu đồng nên có thể nói đội bóng của Công Vinh sẽ có tiếng nói rất lớn quyết định đến cuộc đua vô địch V-League 2017.

Anh Dũng