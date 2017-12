Nations League: Đấu trường mới của châu Âu

08/12/2017 23:25

Được thông qua hồi tháng 9-2017, LĐBĐ châu Âu (UEFA) xúc tiến ngay kế hoạch hình thành giải đấu mới mang tên Nations League. Bước đầu là công bố việc bốc thăm, chia bảng cho 4 hạng đấu trên toàn châu lục, căn cứ vào bảng xếp hạng UEFA của 55 đội bóng sau khi vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu kết thúc.



Tuyển Anh của Chamberlain (trái) được chơi ở hạng A Nation League Ảnh: REUTERS

Theo kết quả phân hạng này, 12 đội bóng gồm Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Ý, Ba Lan, Iceland, Croatia và Hà Lan thuộc hạng A, được phân chia vào 4 bảng và thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách từ tháng 9 đến tháng 11-2018, vào những đợt tập trung cho các đội tuyển theo quy định của FIFA. Bốn đội đứng đầu mỗi bảng sẽ dự tranh VCK, chọn đội vô địch; còn 4 đội xếp cuối mỗi bảng sẽ phải xuống chơi ở giải hạng B.

Tương tự là tình hình ở các hạng B (12 đội), hạng C (15 đội) và hạng D (16 đội). Bốn đội đứng đầu hạng B, C, D sẽ được thăng hạng, trong khi các đội xếp cuối bảng hạng B, C sẽ phải xuống hạng.

Ngoài việc đem về lợi ích từ bản quyền truyền hình cho các đội bóng, Nations League còn tạo cơ hội cho các đội vô địch 4 hạng được vào thẳng VCK Euro 2020. Đây là giải đấu đầu tiên không có đội bóng nghiễm nhiên được dự VCK với tư cách chủ nhà do có tới 13 địa điểm đăng cai. Vòng loại Euro 2020 sẽ có 10 bảng đấu, tranh tài từ tháng 3 tới tháng 11-2019 và sẽ có 20 đội đứng nhất, nhì các bảng được dự VCK.

Hạng B gồm Áo, Xứ Wales, Nga, Slovakia, Thụy Điển, Ukraine, Ireland, Bosnia, Bắc Ireland, Đan Mạch, CH Czech, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đ.Linh