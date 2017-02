“Thần tài” Marriner cầm còi, Man United tăng cơ hội lấy cúp

07/02/2017 11:22

Theo thông báo của Ban tổ chức Cúp Liên đoàn Anh, trọng tài Andre Marriner sẽ là người điều hành chính thức trận chung kết giữa Man United và Southampton vào ngày 26-2 trên sân Wembley. Ông Marriner từng được trao quyền bắt chính trận chung kết FA Cup mùa bóng 2012-2013 diễn ra giữa hai đội Wigan và Manchester City cũng tại sân Wembley. Mùa này, ông từng thổi trận tứ kết Cúp Liên đoàn giữa Liverpool và Leeds United.

Trọng tài Marriner rút thẻ đỏ cho Zabaleta (Man City) ở chung kết League Cup 2013

Ban tổ chức Cúp Liên đoàn Anh cũng cho biết, cùng tham gia điều hành trận chung kết League Cup còn có hai trợ lý trọng tài Richard West, Stuart Burt trong khi “hung thần áo đen” Kevin Friend giữ vị trí trọng tài thứ tư.

Trọng tài 46 tuổi Andre Marriner là fan “ruột” của CLB Aston Villa, tham gia điều hành các trận đấu thuộc giải Ngoại hạng từ năm 2004 và được phong cấp FIFA vào năm 2009. Dù rút đến 6 thẻ vàng trong trận đấu giữa Sunderland và Crystal Palace (Sunderland thắng 4-0) ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua, Andre Marriner vẫn chưa bị gán cho biệt danh “vua thẻ” trên sân cỏ nước Anh. Từ đầu mùa, ông mới chỉ dùng đến 1 thẻ đỏ (Ahmed Elmohamady) trong trận Hull City thua 1-5 trước Liverpool hồi tháng 9 năm ngoái, cùng với 67 thẻ vàng ở 18 trận đấu.

Trọng tài Marriner rút 6 thẻ vàng trận Sunderland - Palace mới đây

Andre Marriner mùa này còn có 3 lần sử dụng thẻ đỏ truất quyền thi đấu của các cầu thủ phạm lỗi nghiêm trọng và cả 3 lần đều diễn ra trong trận đấu Ajax Amsterdam thắng 2-1 trước Panathinaikos ở Europa League.

Man United luôn may mắn ở các trận có trọng tài Marriner

Trong 3 trận đấu từ đầu mùa do trọng tài Marriner bắt chính, Man United đã thắng đến hai (Bournemouth, Reading) và hòa trận còn lại trước kình địch Arsenal. Các con số thống kê kể trên khiến các CĐV của “Quỷ đỏ” sướng rơn khi họ tin trọng tài Marriner sẽ lại mang đến điềm lành cho đội bóng của họ. Kể từ khi HLV Jose Mourinho về nắm quyền ở sân Old Trafford, “vận rủi” cũng theo chân nhà cầm quân người Bồ để “ám” Man United. Ít nhất cho đến nay, Mourinho đã hai lần bị các “ông vua áo đen” truất quyền chỉ đạo trong trận và FA sau đó còn đưa ra mức kỷ luật nặng hơn khi cấm HLV này đến sân vài trận. Ngay cả trợ lý số 1 Rui Faria của Mourinho cũng từng bị cấm đến sân do phản ứng quyết liệt với trọng tài.

Mùa giải năm nay, Southampton chưa có trận đấu nào do trọng tài Marriner điều hành.

Đông Linh - Ảnh: Reuters