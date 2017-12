"Thiên sứ thiện nguyện" Ronaldo xây bệnh viện nhi ở Chile

20/12/2017 09:08

Không một dòng tin trên truyền thông Tây Ban Nha nhưng báo chí Anh đã nhanh chóng đề cập đến hoạt động thiện nguyện mới nhất của Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ sẽ kết hợp cùng doanh nhân người Ý Alessandro Proto bắt tay vào dự án xây dựng một bệnh viện nhi ở TP Santiago, Chile, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2020. Theo kế hoạch tổng thể, hai nhà đầu tư này sẽ còn xây dựng thêm nhiều bệnh viện nhi tương tự tại Nam Mỹ, nội dung được công ty luật nổi tiếng Brafman & Associates (New York, Mỹ) xác nhận.







Ronaldo bỏ tiền xây bệnh viện nhi ở Santiago de Chile





Thành công trên phương diện cầu thủ bóng đá đã mang lại rất nhiều thứ cho Ronaldo bên cạnh những danh hiệu Quả bóng vàng, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh hiện sở hữu chuỗi khách sạn sang trọng, các thương hiệu nước hoa và đồ lót nam, đủ để trở thành một trong những thể thao gia có mức thu nhập cao nhất thế giới theo thống kê của tạp chí uy tín Forbes.

Lạnh lùng, kiêu căng và có phần ích kỷ trên sân cỏ nhưng khi quay về cuộc sống đời thường, đằng sau những lời đồn đại thị phi về các bộ sưu tập xe hơi đắt tiền, quan hệ tình ái phức tạp là một Ronaldo có tâm hồn vị tha, đặc biệt rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh.





Ronaldo đi thi đấu và giao dịch bằng chuyên cơ riêng

Với mức lương tuần lên đến 450.000 bảng, Ronaldo có đủ điều kiện để tiêu tiền và anh đã sử dụng đồng tiền của mình theo cách có ý nghĩa nhất. Anh đã dùng toàn bộ số tiền thưởng 750.000 bảng nhận được từ chức vô địch Champions League mùa 2013-2014 để mua tặng xe mới cho các nhân viên y tế, kỹ thuật tại CLB Real Madrid nhằm tri ân sự hỗ trợ của mọi người. Hai năm sau, anh lại đóng góp toàn bộ số tiền thưởng của chức vô địch Champions League cho một quỹ từ thiện vì trẻ em. Ronaldo cũng từng ủng hộ 120.000 bảng cho một bệnh viện nơi chạy chữa căn bệnh ung thư vú của mẹ anh.





... nhưng sẵn sàng bán "Chiếc giày vàng châu Âu" để làm từ thiện





Với tư cách đại sứ của các tổ chức Cứu trợ trẻ em, UNICEF và World Vision, Ronaldo không chỉ thường xuyên đóng góp tài chính cho ba tổ chức này mà còn thể hiện thiết thực vai trò của mình. Ronaldo từng chi 60.000 bảng để giúp một fan nhí 10 tháng tuổi chạy chữa căn bệnh hiểm nghèo rồi vận động đồng đội ký vào áo đấu của mình để bán đấu giá, hỗ trợ thêm cho gia đình em bé này. Năm 2011, Ronaldo hiến máu và tủy cho ca cấy ghép của con trai đồng đội Carlos Martins bị vướng căn bệnh bạch cầu. Một năm sau, anh đóng toàn bộ viện phí chạy chữa ca ung thư của cậu bé Nuhazet (Las Palmas, Tây Ban Nha) do gia đình cậu bé 9 tuổi này quá nghèo. Cũng trong năm 2012, Ronaldo bán đấu giá "Chiếc giày vàng châu Âu" và đóng góp toàn bộ số tiền 1,3 triệu bảng cho Quỹ từ thiện Real Madrid để cứu trợ trẻ em nghèo tại dải Gaza.





Là đại sứ của tổ chức "Save the Chidren"





Là đối tác quảng cáo của nhiều thương hiệu dầu gội đầu, Ronaldo hẳn nhiên hết sức nâng niu mái tóc của mình. Anh quý từng sợi tóc nhưng chưa từng ngại ngần đi hiến máu mỗi năm 2 lần, lý do chính khiến Ronaldo không bao giờ xăm trổ dù đây là "mốt" của giới cầu thủ hiện nay.





Ronaldo hiến máu và tủy để cứu con trai của đồng đội





Năm 2015, Ronaldo đứng đầu danh sách "20 thể thao gia làm từ thiện nhiều nhất" do tạp chí Look To The Stars bình chọn. Hồi tháng 10 vừa qua, Ronaldo bán đấu giá thành công phiên bản duy nhất Quả bóng vàng 2013 với giá 700.000 USD và số tiền này được đóng góp cho Quỹ từ thiện "Make A Wish" nhằm giúp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội thực hiện ước mơ hoặc hướng đến một điều tích cực trong cuộc sống.





Tỉ phú Idan Ofer mua đấu giá Quả bóng vàng 2013 của Ronaldo

Đông Linh (theo Sportsmail)