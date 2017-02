TP HCM mất 2 điểm, Long An chưa thắng sân nhà

11/02/2017 20:33

Có được lợi thế sân nhà thế và mở tỉ số từ phút 14 nhờ công Patrick Dos Santos Cruznhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã đánh rơi chiến thắng khi để đội khách Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) gỡ hòa 1-1.

B.Bình Dương của Tấn Tài (trái) giành 1 điểm quý giá trong quá trình trẻ hóa đội ngũ Ảnh: Quang Liêm

Tìm được 1 điểm trên sân khách, HLV Trần Bình Sự của B.Bình Dương tỏ ra hài lòng khi ông cho rằng vì nhiều lý do, chất lượng các cầu thủ ngoại binh hiện không tốt lắm, còn nội binh thì cũng bị hao hụt nhiều. Hiện tại, B.Bình Dương cũng đang đào tạo và rèn lứa cầu thủ có bản sắc của địa phương.

Niềm vui của Hải Phòng khi có được 3 điểm trên sân Long An

Trên sân vận động Long An, đội khách Hải Phòng đã có chiến thắng trước đội chủ sân Long An. Hải Phòng lại có thế trận lấn lướt và giành chiến thắng khá dễ dàng với tỉ số 2-1. Hai bàn thắng của CLB Hải Phòng do công của Anthony Stevens và Lê Văn Phú ghi được, bàn gỡ của chủ nhà do công của tiền đạo Ash Apollon. Thắng trận này CLB Hải Phòng có được 9 điểm đứng vị trí thứ 3 trong khi CLB Long An chỉ có 4 điểm và vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân nhà.

Ở các cặp đấu cùng giờ, FLC Thanh Hoá thắng CLB TP HCM với tỉ số 1-0, trong khi CLB Hà Nội hoà SHB Đà Nẵng với tỉ số 1-1.

Ngày 12-2, vòng 5 sẽ tiếp tục diễn ra các trận còn lại: SLNA - Quảng Nam, Sanna Khánh Hoà BVN - Than Quảng Ninh và HAGL - XSKT Cần Thơ.

Hoàng Triều - Quang Liêm