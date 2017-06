Turan không hối hận vì đánh nhà báo, bị đuổi khỏi ĐTQG

07/06/2017 07:56

Turan bị loại khỏi tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vì hành hung nhà báo

Hôm 5-6, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã có trận giao hữu với đội chủ nhà Macedonia tại thành phố Skopje. Sau trận đấu, toàn đội Thổ Nhĩ Kỳ lên máy bay đến Trieste (Ý) để tập huấn trước khi gặp Kosovo ở vòng loại World Cup 2018.

Trước khi máy bay cất cánh, Arda Turan đã gặp nhà báo Bilal Mese của tờ Milliyet (Thổ Nhĩ Kỳ). Tiền vệ của Barca sau đó đã chửi và bóp cổ Mese. May mà các thành viên trong đoàn đã can ngăn, nếu không Mese đã no đòn với Turan, tiền vệ vốn nóng tính ở trong sân cỏ lẫn ngoài đời.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung vì Mese là một trong những nhà báo đã phanh phui vụ tranh chấp tiền thưởng trong đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở VCK Euro 2016 mà Turan là người có liên quan.

Một ngày sau vụ việc trên, Turan đã chính thức bị đuổi khỏi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Dù vậy, tiền vệ của Barca cho biết anh không hề hối hận về hành động của mình. "Tôi nghĩ đã đến lúc mình kết thúc sự nghiệp với đội tuyển quốc gia. Tôi thực sự yêu đất nước của mình. Tôi thực sự yêu lá cờ tổ quốc của tôi. Tôi đã luôn nói rằng nếu đó là những gì bạn muốn, tôi sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế" - Turan nói trong một cuộc họp báo.

Nhà báo Mese cho biết sẽ kiện Turan ra tòa khi ông trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi mạnh mẽ lên án cuộc tấn công này. Một thủ quân của ĐTQG có hành động như vậy là không thể chấp nhận được" - Hiệp hội Nhà báo thể thao Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng.

Trước khi nói lời chia tay ĐTQG, Turan có 94 trận khoác áo Thổ Nhĩ Kỳ, ghi 17 bàn.









Ch. Tuấn