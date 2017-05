U20 Việt Nam đủ sức gây sốc

21/05/2017 22:26

Không thể so sánh với U20 Pháp hay U20 Honduras nên trận ra quân U20 Việt Nam - U20 New Zealand là cơ hội duy nhất để 2 đội bóng này, đặc biệt là thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, tự định đoạt việc vào vòng knock-out. Kênh VTV6 trực tiếp trận đấu U20 Việt Nam - New Zealand lúc 18 giờ ngày 22-5 trong khi truyền hình FPT giữ bản quyền toàn bộ các trận đấu của World Cup U20 trên nền tảng internet.



Bóng đá New Zealand chưa bao giờ được đánh giá cao ở World Cup, kể cả ở cấp độ trẻ. Năm 2015, New Zealand vào thẳng VCK với tư cách chủ nhà. Tuy nhiên, thầy trò HLV Darren Bazeley cũng chỉ giành được vé vớt vào vòng knock-out trước khi bị U20 Bồ Đào Nha loại. Ở vòng bảng, U20 New Zealand thắng đậm U20 Myanmar dù đội bóng Đông Nam Á mới là đội dẫn trước 1-0 và có thêm một pha dứt điểm chạm xà ngang.

HLV Anh Tuấn và đội trưởng Quang Hải cùng HLV U20 New Zealand trong cuộc họp báo vào trưa 21-5 Ảnh: ĐỨC ANH

Lần này đến Hàn Quốc, U20 New Zealand chỉ còn giữ được 3 gương mặt từng thi đấu cách đây 2 năm nhưng đáng chú ý là cả ba đều nằm ở hàng công. Đó là tiền vệ Moses Dyer và cặp tiền đạo Clayton Lewis - Noah Billingsley. Đây đều là những cầu thủ có chiều cao vượt trội lại chơi bóng kỹ thuật nên theo đánh giá của báo chí New Zealand, hàng phòng ngự U20 Việt Nam sẽ vất vả khi phải theo sát 3 cầu thủ này trong 90 phút.

Tuy nhiên, một loạt kết quả bất ngờ từ khi VCK World Cup U20 khai mạc trên đất Hàn Quốc đã tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn. "Có ai nghĩ Venezuela đánh bại Đức, Argentina thua đậm Anh, còn Zambia hạ luôn Bồ Đào Nha? Vì vậy, không việc gì chúng ta phải e ngại New Zealand cả. Cả đội đã có 1 năm đầy cảm xúc ở giải châu Á, có 2 tháng chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Thầy tin U20 Việt Nam sẽ tạo nên địa chấn ở World Cup" - HLV Hoàng Anh Tuấn đã truyền tâm lý đầy tự tin đó cho các học trò tối 21-5, ngay trước buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng E.

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam được góp mặt ở sân chơi World Cup 11 người nên để có được một tâm lý tự tin như thế là điều không đơn giản. HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục sụt cân vì thức khuya cùng cộng sự Juergen Gede chuẩn bị giáo án tập luyện, phân tích sức mạnh của đối thủ, đặc biệt là U20 New Zealand. Bù lại, người hâm mộ Việt Nam cảm nhận rõ sự tự tin của thầy trò Hoàng Anh Tuấn cũng như đội trưởng Quang Hải khi trả lời báo chí quốc tế trước trận đấu.

Báo chí quốc tế, các hãng cá cược hay thậm chí nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam không tin thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ làm nên chuyện trước U20 New Zealand. Tuy nhiên, tâm lý tự tin cùng một chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý, thi đấu tỉnh táo trong suốt 90 phút giống như trận thắng chủ nhà Bahrain ở tứ kết Giải U19 châu Á cách đây 1 năm, U20 Việt Nam đáng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ.

HLV U20 New Zealand: Khó thắng! Trong buổi họp báo trưa 21-5, khi được đề nghị đánh giá về đội Việt Nam, HLV Darren Bazeley nói: "Chúng tôi đã thu thập nhiều băng hình, xem kỹ và phân tích từng chi tiết. Việt Nam có những cầu thủ kỹ thuật tốt. Đặc biệt, đội được tổ chức rất chặt chẽ, được dẫn dắt bởi HLV giỏi. Rất khó để đánh bại Việt Nam".

Anh Dũng