U23 Uzbekistan vừa khỏe vừa khéo

26/01/2018 03:09

Để chạm tay vào chiếc cúp danh giá của châu lục, thầy trò HLV Park Hang Seo phải vượt qua được thử thách cực lớn ở trận chung kết mang tên U23 Uzbekistan, đặc biệt sau những gì họ thể hiện trước U23 Nhật Bản (thắng 4-0 tại tứ kết), U23 Hàn Quốc (thắng 4-1 ở bán kết) cũng như trong buổi tập đầu tiên ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) vào chiều tối 25-1.



U23 Uzbekistan là đội bóng có thể hình châu Âu - cao to, dẻo dai nhưng lối chơi đầy kỹ thuật, sút xa tốt. Thêm trận thắng 1-0 trên sân Trung Quốc, Uzbekistan được mệnh danh là "sát thủ Đông Á". Chiều tối 25-1, dù sân phụ Olympic Thường Châu dày đặc tuyết, U23 Uzbekistan vẫn tập luyện nghiêm túc. Ngay sau khi các nhân viên của sân cào hết lớp tuyết và gỡ tấm bạt phủ mặt cỏ, U23 Uzbekistan đã lao vào tập luyện bất chấp giá lạnh -20C.

U23 Uzbekistan tập khá thoải mái dưới trời -20C

Các cầu thủ U23 Uzbekistan có chiều cao trên 1,75 m, rất khỏe. Ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, họ lấn lướt hoàn toàn đối thủ ở 2 hiệp phụ. Tiền vệ Hồng Duy, người từng có dịp so tài với U23 Uzbekistan, nhận xét: "Họ sở hữu dàn cầu thủ cao lớn, không những đá biên rất hay mà còn nhiều cầu thủ khéo léo nên chỉ cần thiếu cảnh giác ở trung lộ sẽ trả giá đắt. Bàn thắng nâng tỉ số 2-1 vào lưới Hàn Quốc ở bán kết là ví dụ. Điều may mắn nhất của U23 Việt Nam có lẽ là đã từng gặp đối thủ này ở Cúp M-150 nên không còn quá bỡ ngỡ, dù họ cũng có nhiều thay đổi so với cách đây hơn 1 tháng".

Trong 60 phút tập bất chấp giá rét, các cầu thủ U23 Uzbekistan khá thoải mái với bóng mà không ngại sân trơn cũng như nhiệt độ khắc nghiệt. Trong khi đó, lo sợ các cầu thủ U23 Việt Nam cảm bệnh, nhất là sau chuỗi trận căng hết sức với 5 đối thủ mạnh, HLV Park Hang Seo buộc phải đổi cả địa điểm tập luyện vào chiều tối qua. Ông đã yêu cầu trợ lý liên hệ với BTC để U23 Việt Nam tập trong nhà.

Cũng vì vậy mà phải mất hơn 1 giờ đi tìm sân để thuê, cán bộ VFF theo U23 Việt Nam mới có được sân bóng rổ thuộc khuôn viên sân Olympic Thường Châu để tập luyện.

Công Phượng đủ sức đá chung kết Trái với những thông tin thất thiệt về tình trạng chấn thương, tiền đạo Công Phượng khẳng định vẫn đủ sức thi đấu ở trận chung kết. Tiền đạo này chỉ đá được 45 phút ở trận bán kết với Qatar trước khi HLV Park Hang Seo quyết định thay bằng Hà Đức Chinh. Ở trận tứ kết, Công Phượng đã tìm được bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay nên việc tài năng trẻ này khẳng định đủ sức ra sân ở chung kết là tin vui cho người hâm mộ.

Bài và ảnh: Anh Dũng