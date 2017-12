U23 Việt Nam đủ sức thắng Uzbekistan

13/12/2017 06:05

Nếu có điểm trước U23 Uzbekistan ở trận đấu cuối cùng bảng B cúp M-150 2017 diễn ra lúc 16 giờ ngày 13-12 trên sân Imobile - Thunder Castle (Thái Lan), U23 Việt Nam sẽ giành quyền đá trận chung kết gặp đội đầu bảng A. Trong trường hợp thua trận, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tranh hạng ba với đội nhì bảng B.



Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, chất lượng của giải giao hữu do LĐBĐ Thái Lan tổ chức không được như kỳ vọng vì khách mời vừa non kinh nghiệm vừa thiếu trụ cột. U23 Myanmar và U23 CHDCND Triều Tiên sau lượt trận mở màn đã xác nhận chỉ mang đến giải 2/3 lực lượng là lứa U19 quốc gia. U23 Nhật Bản thì nòng cốt là học sinh, sinh viên các trường đại học. Trong khi đó, U23 Uzbekistan cũng còn quá non trẻ nên phải vất vả mới cầm hòa được Myanmar 2-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1 hôm 11-12.

Văn Toàn khát khao ghi bàn sau trận đầu gặp U23 Myanmar chơi chưa thành công Ảnh: Tuấn Hữu

Khách mời không mạnh như quảng cáo khiến kế hoạch trui rèn lực lượng của chủ nhà U23 Thái Lan và U23 Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Dù sao thì HLV Park Hang Seo của U23 Việt Nam cũng đang trong quá trình thử nghiệm nên việc chuẩn bị khá kỹ về mặt nhân sự là điều bắt buộc.

Nhiều khả năng, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục thử nghiệm những nhân tố mới ở trận đấu với U23 Uzbekistan. Ông Park Hang Seo muốn các học trò thích nghi với lịch tập luyện và thi đấu đan xen nhau để vừa duy trì cảm giác thi đấu vừa tích trữ được thể lực. Thậm chí, ở buổi tập trước trận đấu, HLV người Hàn Quốc đã cho các học trò rèn kỹ các phương án đối phó với đối thủ Trung Á vốn có nền tảng thể lực tốt và thể hình vượt trội, rất nguy hiểm trong các pha bóng bổng.

Tùy vị trí, ông Park Hang Seo sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị được thử sức. Chẳng hạn, tiền đạo Đức Chinh sẽ đá thay tiền vệ Quang Hải, rồi tiền vệ Tiến Dũng lấp chỗ của tiền vệ Đức Huy. "HLV Park Hang Seo nói với chúng tôi rằng ở đội tuyển ai cũng quan trọng, mỗi người có một vai trò nhưng trong một trận đấu cụ thể sẽ sử dụng nhiều phương án khác nhau. Trước trận đấu, ai cũng phải trong tâm thế sẵn sàng ra sân" - cầu thủ Đình Trọng cho biết sau buổi tập.

Ở trận đấu tới gặp U23 Uzbekistan, HLV Park Hang Seo vẫn cho các học trò xuất phát với sơ đồ 3-4-3. Thế nhưng, sang hiệp 2 thì bất luận kết quả thế nào, ông sẽ xoay sang sơ đồ khác để học trò có thêm những giải pháp trong phòng ngự lẫn tấn công. Khi đó, nhiều cầu thủ dự bị sẽ được đưa vào sân để thử nghiệm.

Trước trận đấu quyết định đội của bảng B vào chung kết, HLV Khaydarov Ravshan của U23 Uzbekistan tự tin sẽ giành chiến thắng. Ông nhìn nhận: "Dù U23 Việt Nam là đội bóng tốt nhưng chúng tôi sẽ có nhiều cầu thủ chất lượng trở lại trong đội hình".

Tuy nhiên, nhìn những gì U23 Uzbekistan thể hiện, người hâm mộ có quyền tin rằng U23 Việt Nam sẽ có thêm một chiến thắng để chờ chạm trán U23 Thái Lan hoặc U23 Nhật Bản ở trận chung kết.

Anh Dũng