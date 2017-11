21 thực thể liên quan Việt Nam trong “Hồ sơ Thiên đường”

21/11/2017 11:09

Thông qua trang web https://offshoreleaks.icij.org/, ICIJ công bố các dữ liệu nêu trên để bất cứ ai cũng có thể tra cứu xem những cá nhân, tổ chức nào nằm trong "danh sách đen".

Được gọi là "Paradise Paper" (Tạm dịch: Hồ sơ Thiên đường), những tài liệu này nêu bật những cách thức tinh vi mà giới nhiều quyền lực và tài sản, cũng như những người nổi tiếng, sử dụng nhằm lợi dụng các thiên đường thuế vì lợi ích riêng của họ.

Đến ngày 21-11, kết quả tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" hiển thị 21 thực thể liên quan đến "Hồ sơ Thiên Đường" trên trang tìm kiếm của ICIJ. Ảnh: ICIJ

Đến ngày 21-11, kết quả tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" hiển thị 21 thực thể liên quan đến "Hồ sơ Thiên đường" trên trang tìm kiếm của ICIJ, chủ yếu là các công ty tại Bermuda, Quần đảo Cayman và Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Trong danh sách này có một số cái tên khá giống nhau, như Unocal Vietnam Exploration, LTD. và Unocal Vietnam, LTD., Vietnam Emerging MarketFund LTD., ZZZ-Vietnam Emerging Market Fund I Limited, Vietnam Property Investments Ltd, Vietnam Equity Investments Ltd, Vietnam Property Fund Limited, Vietnam Property Holding và Vietnam Equity Holding.



Hiện chưa rõ những thực thể này có liên quan gì đến nhau hay không.

Trước đó, vào năm 2016, ICIJ công bố dữ liệu của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên quan tới cái gọi là Hồ sơ Panama, trong đó có 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Cao Lực (Theo ICIJ)