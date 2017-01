Đảng Dân chủ quyết cản đường ông Trump tại quốc hội

03/01/2017 09:13

Thông tin trên do Fox News đăng tải hôm 2-1. Theo đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ thề sẽ đi đến cùng kế hoạch này trừ khi những nhân vật được ông Trump đề cử vào nội các công bố các thông tin tài chính cá nhân.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20-1. Ảnh: Reuters

Hiện vị tổng thống đắc cử đã chọn được 17 thành viên nội các và còn 4 vị trí còn để trống.

Những mục tiêu chính của kế hoạch “cản đường” nói trên của phe Dân chủ bao gồm ông Rex Tillerson - được đề cử chức ngoại trưởng, Nghị sĩ Alabama Jeff Sessions - đề cử bộ trưởng tư pháp, ông Mick Mulvaney từ Nam Carolina - đề cử đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách, Betsy DeVos - đề cử tân bộ trưởng giáo dục và ông Steve Mnuchin - đề cử bộ trưởng tài chính.

“Tổng thống đắc cử Trump đang cố gắng lấp đầy nội các gian lận của ông ấy với những nhân vật … đã khiến hàng tỉ USD thất thoát khỏi những ngành công nghiệp họ tham gia” - Lãnh đạo sắp tới của phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer nói hôm 1-1. Ông nhấn mạnh thêm: “Nếu đảng Cộng hòa nghĩ rằng họ có thể nhanh chóng thông qua toàn bộ những đề cử mà không có một tiến trình điều trần công bằng thì họ đã cực kỳ mắc sai lầm”.

Phe Cộng hòa vốn đang kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện có kế hoạch bắt đầu các cuộc điều trần để xác nhận đề cử nội các của ông Trump vào ngày ông chính thức nhậm chức vào 20-1.

Tại Thượng viện, phe Cộng hòa chiếm đa số với tỉ lệ 52-48 so với phe Dân chủ. Do đó, các đề cử của ông Trump có thể dễ dàng giành đủ phiếu tại ủy ban Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát nhưng sẽ gặp trắc trở khi cả hai đảng bỏ phiếu lần chót dù cho chỉ cần 51 phiếu ủng hộ.

Theo Fox News, đảng Dân chủ có thể dùng thủ tục này để mở rộng phản biện đối với mỗi đề cử. Tuy nhiên, họ không có quyền bác bỏ đề cử.

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và người đồng cấp tại Hạ viện tỏ ra không hài lòng với kế hoạch này của phe Dân chủ. Họ tranh luận rằng họ đã không chống đối các quyết định đề cử của ông Obama khi vị tổng thống vào Nhà Trắng năm 2008.

“Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã làm việc cùng nhau, xem xét cẩn thận và khẩn trương những đề cử của ông ấy (Tổng thống Obama)”- người phát ngôn của ông McConnell - ông David Popp - nói với Fox News hôm 2-1.

Đỗ Quyên (Theo Fox News)