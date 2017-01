Đội của ông Trump tìm thấy món quà bất ngờ từ “người cũ”

26/01/2017 16:41

Ngoài máy pha cà phê Keurig và một vài đồ gia dụng khác, đội nhân viên báo chí của chính phủ của ông chủ cũ của Nhà Trắng còn để lại nhiều cuốn sách viết về người nay đã là cựu tổng thống Barack Obama trong văn phòng, theo trợ lý thư ký báo chí Stephanie Grisham.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer vào phòng họp báo Nhà Trắng hôm 21-1. Ảnh: AP

Tuy nhiên, cuốn tiểu sử của ông Obama có tựa đề "The Audacity of Hope" (tạm dịch: Hi vọng táo bạo) lại không nằm trong số sách để lại trên giá sách của văn phòng báo chí, nơi thường được gọi là “Lower Press" và cũng là không gian làm việc của các trợ lý báo chí và thư ký báo chí.

Theo Politico, món quà từ các nhân viên báo chí của ông Obama dường như là một thông điệp láu cá tới những đồng nghiệp của chính quyền mới.

Tuy nhiên, hành động này cũng chưa ăn nhằm gì so với “chiêu” của các nhân viên của cựu tổng thống Bill Clinton dành cho các đồng nghiệp của chính quyền kế nhiệm của ông George W. Bush. Khi ông Bush nhậm chức, các nhân viên của ông phát hiện các đồng nghiệp của chính quyền tiền nhiệm đã tháo bỏ phím chữ “W” trong các bàn phím trong tòa nhà văn phòng Eisenhower.

Những cuốn sách về ông Obama được để lại trong Nhà Trắng tới nay vẫn ở nguyên vị trí.

Đỗ Quyên (Theo Politico)