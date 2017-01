Hà Nội, TPHCM vào tốp 10 thành phố năng động nhất thế giới

18/01/2017 19:33

Bảng xếp hạng đánh giá tốc độ thay đổi về kinh tế và trị trường bất động sản của mỗi thành phố.

“Khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh quyết định khả năng cạnh tranh trên thế giới của nó trên thế giới, ngày nay và tương lai”- báo cáo Chỉ số Năng động thành phố 2017 của JLL nêu rõ.

Thành phố Bangalore của Ấn Độ đứng đầu top 10 thành phố năng động nhất thế giới lần này, trong khi Thung lũng Silicon (Mỹ) xếp vị trí số 3, ngay sau TP Hồ Chí Minh của Việt Nam. Các vị trí còn lại trong tốp 10 lần lượt là Thượng Hải (Trung Quốc), Hyderabad (Ấn Độ), London (Anh), Austin (Mỹ), Hà Nội (Việt Nam), Boston (Mỹ) và Nairobi (Kenya).

Tốp 10 thành phố năng động nhất thế giới theo đánh giá của JLL. Ảnh: Twitter

Đáng chú ý, hơn một nửa trong số 30 thành phố đầu tiên của bảng xếp hạng thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy vậy, một số thành phố có mặt trong bảng xếp hạng năm ngoái lại bất ngờ thiếu vắng trong bảng xếp hạng năm nay, chẳng hạn Tokyo và Seoul.

Ngoài đổi mới và công nghệ là 2 nhân tố chủ chốt, môi trường và nhà ở cho người dân cũng là những nhân tố quan trọng được cân nhắc trong bảng xếp hạng tổng cộng 134 thành phố này. Do đó, trong bảng xếp hạng 30 thành phố năng động nhất thế giới, nhiều thành phố phát triển mạnh mẽ như Bắc Kinh, New Delhi đều lọt vào cuối bảng do các vấn đề ô nhiễm môi trường, lần lượt ở vị trí số 23 và 15.

Đỗ Quyên (Theo Weforum)