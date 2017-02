Kế hoạch giết ông Kim Jong-nam đầy sơ hở?

18/02/2017 22:51

Theo tờ New Straits Times của Malaysia, nữ nghi phạm 28 tuổi bị cho là chụp chiếc khăn được tin là tẩm chất độc lên mặt ông Kim Jong-nam khi nạn nhân đang ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng 13-2. Cảnh sát đã tìm thấy chất bột mà họ tin là chất độc sử dụng trong vụ tấn công tại phòng khách sạn của nữ nghi phạm nói trên.

Cảnh sát phong tỏa các máy làm thủ tục tự động, nơi ông Kim Jong-nam xếp hàng chờ tới lượt khi bị sát hại Ảnh: New Straits Times

Khi mới nhìn vào, người ta nghĩ vụ sát hại ông Kim Jong-nam diễn ra nhanh gọn, sạch sẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, kế hoạch tổng thể ẩn chứa nhiều lỗ hổng. Thứ nhất, New Straits Times cho biết vụ tấn công được thực hiện vào ban ngày, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur - một trong những khu vực có an ninh cao với sự hiện diện của các chốt kiểm soát, cảnh sát, đơn vị tuần tra lưu động và camera giám sát. Theo các chuyên gia an ninh, sở dĩ các nghi phạm “đánh liều” chọn sân bay để ra tay là vì đây là nơi các vệ sĩ của ông Kim lơi lỏng hơn.

Thứ hai, các nghi phạm không sắp xếp kế hoạch bỏ trốn, ít nhất là 2 phụ nữ liên quan đến vụ tấn công. Khi bị cảnh sát bắt sáng 15-2, nữ nghi phạm 28 tuổi này không mang theo hộ chiếu hoặc vé máy bay để rời khỏi Kuala Lumpur. Cô ta cũng tỏ ra sơ hở khi mặc chiếc áo trắng với dòng chữ LOL nổi bật khi tấn công ông Kim. Chuyên gia về tội phạm quốc tế, GS Abdul Halim Sidek, nhận xét 2 nữ nghi phạm dường như là nghiệp dư. “Họ có thể được lựa chọn vì đang rất cần tiền. Nếu bị bắt, không ai đến tìm họ và họ cũng không được ai bảo vệ” - ông Halim phỏng đoán và nói thêm 2 nữ nghi phạm có thể không quen biết nhau trước khi tham gia vụ việc. Việc chọn các phụ nữ có quốc tịch khác nhau có thể là để giữ kín tung tích kẻ chủ mưu. Tuy không giải thích được lý do tại sao nữ nghi phạm 28 tuổi quay lại sân bay vào ngày hôm sau vụ án mạng nhưng ông Halim khẳng định điều này càng chứng tỏ sự nghiệp dư của họ. “Nếu chuyên nghiệp, các nghi phạm có thể lấy đi một số đồ dùng của ông Kim Jong-nam như đồng hồ hoặc ví tiền để làm ra vẻ đây là một vụ cướp” - ông Halim phân tích.

Hôm 18-2, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt thêm nghi phạm thứ tư - một công dân Triều Tiên tên Ri Jong-chol, 46 tuổi. Các nguồn tin chính phủ Malaysia tiết lộ còn ít nhất 3 nghi phạm nữa đang lẩn trốn. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Malaysia tuyên bố khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam lần 2 trong ngày 18-2 vì “kết quả lần đầu không thuyết phục”.

Phạm Nghĩa