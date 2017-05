Lính bắn tỉa hạ gục tay súng IS từ khoảng cách 2,4 km

22/05/2017 10:03

Lính bắn tỉa người Anh nói trên đã sử dụng khẩu súng trường CheyTac M200 Intervention được sản xuất tại bang Nam Carolina - Mỹ có giá 13.800 USD.

Được xem là loại súng trường mạnh nhất hành tinh, CheyTac M200 Intervention có phạm vi hoạt động lên đến 3 km và nắm giữ kỷ lục bắn xa nhất thế giới.

Chỉ mất khoảng 3 giây để viên đạn bắn ra từ khẩu súng CheyTac M200 Intervention trúng cổ họng của tay súng IS ở TP Mosul - Iraq.





Khẩu súng CheyTac M200 Intervention. Ảnh: Cheytac

Vụ việc xảy ra cách đây 2 tuần khi tay súng IS rời khỏi một tòa nhà bị thiêu rụi, lính bắn tỉa SAS đã kéo cò và thực hiện một trong những kỹ năng khó nhất trong lịch sử của SAS.



Tay súng SAS được cho là chỉ thực hiện một phát bắn duy nhất để hạ tên khủng bố IS.



Một nguồn tin nói với báo The Star (Canada) hôm 21-5: "Đó là phát bắn tỉa cổ điển. Nó giống trò chơi mèo vờn chuột, có lúc lính bắn tỉa SAS gần như bỏ cuộc khi cho rằng tay súng IS đã trốn thoát. Ngay khi ánh sáng mờ dần, tay súng IS nghĩ rằng mình đã ẩn nấp vào chỗ an toàn và vác súng trên vai trước khi thành viên SAS bắn chết hắn ta".

Một thành viên của lực lượng phản ứng nhanh Iraq trong cuộc đụng độ với IS ở TP Mosul. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo phát ngôn viên quân đội, các lực lượng đặc nhiệm Iraq tuyên bố sứ mệnh của họ tại TP Mosul đã hoàn thành hôm 20-5 sau khi nhóm này tái chiếm các quận phía Tây cuối cùng từ IS trong khu vực hoạt động của chúng.

Thông báo trên được đưa ra bất chấp cuộc chiến vẫn đang diễn ra ở một số khu vực phía Tây Mosul khiến hàng trăm dân thường sơ tán mỗi ngày. IS vẫn đang kiểm soát một số khu vực phía Tây Mosul, trong đó có thành cổ (Old City), nơi một số cuộc chiến khắc nghiệt dự kiến diễn ra trong thời gian tới.





Khói bốc lên sau một cuộc không kích trong cuộc chiến giữa lực lượng Iraq và IS. Ảnh: Reuters

Xuân Mai (Theo Daily Mail)