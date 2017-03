Mỹ: Bão tuyết khiến 7 người chết

16/03/2017 11:05

Đài CNN hôm 15-3 cho biết một số khu vực ở Đông Bắc nước Mỹ đã trở lại nhịp sống bình thường. Hệ thống tàu hỏa và tàu điện ngầm bắt đầu phục vụ hành khách trong ngày 16-3 (giờ địa phương).

Tại bang New York, Thống đốc Andrew Cuomo tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm đi lại đối với người dân. Học sinh các trường công lập ở TP Boston, bang Massachusetts cũng quay lại lớp học.

Trang web theo dõi an toàn bay Flightaware.com thống kê hơn 1.200 chuyến bay bị hủy bỏ hôm 15-3 nhưng dịch vụ hàng không có thể được nối lại vào hôm sau.

Cơn bão tuyết làm 6 người tại Mỹ và 1 người tại Canada thiệt mạng sau khi bắt đầu rơi ở bang Wisconsin – Mỹ hồi đầu tuần này.

Tuyết phủ trắng ở bang Connecticut hôm 14-3. Ảnh: AP

Bão tuyết tràn qua bang Maine hôm 14-3. Ảnh: AP

Văn phòng Giám định y khoa hạt Milwaukee, bang Wisconsin xác nhận 2 người đàn ông tử vong vì các vấn đề liên quan đến tim sau khi cố gắng dọn tuyết hôm 13-3. Trong đó, cụ ông 76 tuổi điều khiển máy thổi tuyết trước khi chết. Nạn nhân còn lại, 64 tuổi, qua đời khi đang xúc tuyết.

Tại TP Longmeadow, bang Massachusetts, một người lái xe gạt tuyết đã thiệt mạng trong vụ va chạm với tàu dọn tuyết. Nạn nhân tử vong khi băng qua một con đường có tuyết phủ dày 30-38 cm.

Trong khi đó, tại TP New York, một người đàn ông 47 tuổi chết vì đau tim lúc đang dọn tuyết. Một người đàn ông ở bang Connecticut cũng trở thành nạn nhân khi bị xe gạt tuyết đâm trúng. Thêm một bé gái 16 tuổi ở bang New Hampshire bị giết trong một vụ tai nạn liên quan đến thời tiết, cảnh sát trưởng Anthony Bean Burpee nói với đài CNN. Nạn nhân là con gái của một nhân viên cảnh sát ở TP Gilford.

Riêng tại Canada, tài xế một chiếc xe kéo thiệt mạng hôm 14-3 trong điều kiện bão tuyết trên Quốc lộ 401, phía Nam tỉnh Ontario.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), nhiều khu vực ở 2 bang Pennsylvania và New York tuyết phủ dày tới 76 cm. Trong đó, tuyết phủ dày nhất ở khu vực Bridgewater, New York với độ dày 104 cm. Tại một số nơi ở các bang Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont và Maine, tuyết rơi dày 50 cm hoặc hơn.

Dù phần lớn cơn bão tuyết đã di chuyển ra biển nhưng phía Đông tỉnh Quebec của Canada dự kiến vẫn bị ảnh hưởng trong vài ngày tới. Một trận bão tuyết có thể đổ lớp tuyết dày 15 cm cùng những cơn gió với vận tốc gần 100 km/giờ qua khu vực - Cơ quan Môi trường Canada cảnh báo.

Phạm Nghĩa (Theo CNN)