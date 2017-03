Mỹ đổ quân đến Syria

09/03/2017 22:35

Một biệt đội gồm vài trăm lính thủy đánh bộ Mỹ, trang bị vũ khí hạng nặng, đã đến Syria để hỗ trợ các lực lượng địa phương đánh đuổi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành trì Raqqa.

Nhiều phương án

Sau khi báo chí Mỹ đưa tin, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã xác nhận. “Chúng tôi triển khai thêm tổng cộng khoảng 400 quân và họ chỉ ở đây thời gian ngắn” - đại tá John Dorrian, người phát ngôn liên quân, nói và cho biết thêm họ sẽ phối hợp với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Liên quân Ả Rập Syria nhưng không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Theo ông Dorrian, tại Syria trước đó đã có khoảng 500 binh lính Mỹ.

Trước khi thông tin xác nhận được đưa ra, báo The Washington Post cho hay số binh lính mới thuộc lực lượng đổ bộ của đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh số 11. Cùng đi với họ có một khẩu đội pháo có tầm bắn 32 km.

Hình ảnh được cho là xe quân sự Mỹ tại Syria được đưa lên mạng xã hội cuối tuần rồi. Ảnh: MILITARY.COM

Không dừng lại ở đó, theo Reuters, chính quyền Mỹ đang cân nhắc triển khai 1.000 quân đến Kuwait, tạo thành lực lượng dự bị trong cuộc chiến chống IS. Những người đề xuất phương án mới này cho rằng nó sẽ giúp các chỉ huy lực lượng Mỹ trên bộ có thể phản ứng nhanh chóng và linh hoạt trước các diễn biến chiến trường.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu đề xuất trên có nhận được sự ủng hộ của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hay không. Theo Reuters, đề xuất này là một phần của quá trình xem xét lại chiến lược chống IS ở Iraq và Syria hiện nay. Khoảng 6.000 quân nhân Mỹ đang được triển khai ở 2 quốc gia này, chủ yếu đóng vai trò cố vấn. Cuối tháng 2 vừa qua, Lầu Năm Góc đã trình Nhà Trắng chiến lược mới nhằm đánh bại IS, trong đó có kế hoạch gia tăng quân ở Syria để hỗ trợ chiến dịch tái chiếm Raqqa. Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn đề nghị một loạt phương án khác, như tăng cường hỗ trợ pháo binh, tăng thêm trực thăng tấn công Apache và đẩy mạnh công tác huấn luyện.

Thủ lĩnh IS “tháo chạy”

Giới chức Mỹ nhận định cuộc chiến nhằm tái chiếm Raqqa sẽ giống cuộc chiến ở nước láng giềng Iraq, nơi các lực lượng địa phương đang chiến đấu quyết liệt nhằm đánh bật IS khỏi thành trì cuối cùng Mosul. Trong lúc quân đội chuẩn bị tiến vào Mosul, Mỹ đã thiết lập các căn cứ bên ngoài thành phố để sử dụng làm trung tâm hậu cần và nơi bố trí trọng pháo. Động thái này cho phép lực lượng Mỹ ở gần mặt trận hơn để có thể tham chiến khi cần.

Trong bối cảnh các tay súng Syria được sự hậu thuẫn của Mỹ áp sát, một số thủ lĩnh IS đã tháo chạy khỏi Raqqa và dự định tiếp tục cuộc chiến ở những nơi ẩn náu tại Syria và Iraq. Theo giới chức Mỹ, như vậy không có nghĩa là cuộc chiến ở Raqqa sẽ dễ dàng bởi vẫn còn 3.000-4.000 tay súng ở đó.

Sự thận trọng là không thừa nếu chứng kiến những gì diễn ra ở Mosul. Các lực lượng địa phương hôm 8-3 đã giành được quyền kiểm soát con đường chính cuối cùng dẫn đến phía Tây thành phố này. Còn bên trong Mosul, giao tranh vẫn tiếp diễn. Phiến quân IS lẩn trốn vào trong dân, triển khai các tay súng bắn tỉa và cài đặt bom xe nhằm cố thủ. Cùng ngày, đã xảy ra 2 vụ đánh bom tiệc cưới ở làng Hajjaj gần Tikrit, làm chết hơn 20 người. Một nguồn tin cảnh sát cho biết chẳng bao lâu sau đó đã có thêm 2 vụ nổ nữa nhắm vào lực lượng an ninh. Những vụ tấn công này không khác gì làn sóng đánh bom do IS tiến hành thời gian qua.

Một thông tin đáng khích lệ, theo giới chức Iraq và Mỹ, là thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đang ẩn náu ở sa mạc sau khi để lại thuộc hạ chiến đấu tại TP Mosul. Khu vực y đang trú ngụ được cho là trải dài từ thị trấn Baaj, miền Tây Bắc Iraq đến thị trấn Albu Kamal ở Syria, giáp biên giới Iraq. Tuy nhiên, không dễ theo dõi Baghdadi bởi y rất ít khi sử dụng các phương thức liên lạc có thể bị giám sát và thường di chuyển liên tục.

LỤC SAN