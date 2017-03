Mỹ không tiết lộ nguyên nhân đại sứ Nga “đột tử” tại New York

11/03/2017 09:14

Ông Churkin đột ngột qua đời tại văn phòng làm việc của ông ở New York – Mỹ vào tháng qua. Văn phòng giám đốc giám định y tế New York cho hay chi tiết về cái chết của ông Churkin chưa được tiết lộ để tuân theo luật pháp quốc tế. Nguyên nhân cái chết của vị này vẫn chưa được làm rõ.

“Sở Luật pháp New York đã chỉ thị văn phòng giám đốc giám định y tế không công bố nguyên nhân cái chết của Đại sứ Vitaly Churkin” – Julie Bolcer, người phát ngôn văn phòng giám đốc giám định y tế New York, cho hay. Một quan chức ngoại giao giấu tên cho BBC hay kết quả giám định có thể không được tiết lộ vì một thỏa thuận giữa Mỹ và LHQ.

Ông Vitaly Churkin được ca ngợi là "một nhà ngoại giao xuất chúng". Ảnh: AP

Trong một bức thư gửi tới văn phòng pháp lý New York, đại sứ Mỹ ở LHQ cho biết chính phủ Nga trước đó đã than phiền về việc giới chức trách New York công bố tiền sử bệnh của ông Churkin. Theo đó, giới chức trách Nga lập luận rằng đây là thông tin riêng tư và việc tiết lộ chúng có thể khiến gia đình ông Churkin cảm thấy xấu hổ hay gây tổn hại đến danh tiếng của ông.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cảm thấy “rất buồn” khi hay tin ông Churkin qua đời. Ông Churkin được biết đến là một người bảo vệ kiên cường chính sách của Nga. Trong lời tri ân gửi đến ông Churkin, Bộ Ngoại giao Nga đã mô tả ông là “một nhà ngoại giao xuất chúng”.

Kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24 đã ca ngợi ông Churkin vì những hành động “khiến đối thủ bị sốc và không nói nên lời”. Theo BBC, rất nhiều “đối thủ” này đã thông qua mạng xã hội thể hiện sự tôn trọng đối với người đồng nghiệp quá cố.

Ông Churkin giữ chức đại sứ Nga tại LHQ từ năm 2006. Trước khi giữ chức vụ này, ông Churkin từng là phái viên tại Canada và Bỉ. Trong đầu những năm 1990, ông Churkin là người đại diện đặc biệt trong các cuộc đàm phán về Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư.

Cao Lực (Theo BBC)