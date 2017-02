Nga công bố binh chủng chiến tranh thông tin

23/02/2017 21:53

Phát biểu tại Duma quốc gia (hạ viện) Nga, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu lần đầu tiên chính thức xác nhận sự tồn tại của lực lượng chiến tranh thông tin.

“Giao chiến” về thông tin

“Thời gian qua, lực lượng chiến tranh thông tin đã được thành lập, hiệu quả và mạnh hơn nhiều so với đơn vị được gọi là phản tuyên truyền trước đây” - trang Svobodnaya Pressa dẫn tuyên bố của ông Shoigu hôm 22-2. Trước đây, ông Shoigu từng tiết lộ một binh chủng mới sẽ xuất hiện, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin của đất nước. Tổng thống Vladimir Putin cũng chấp thuận việc thành lập lực lượng không gian mạng, đồng thời lưu ý trong các điều kiện hiện đại, sức mạnh hủy diệt của các cuộc tấn công thông tin có thể cao hơn so với các dạng vũ khí thông thường.

Nga xác nhận đã thành lập lực lượng chiến tranh thông tin Ảnh: HI-NEWS.RU

Nhận xét về binh chủng mới, theo Interfax, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Vladimir Shamanov quả quyết nhiệm vụ của lực lượng này là “giao chiến” trong lĩnh vực thông tin cũng như bẻ gãy các vụ tấn công mạng của kẻ thù. Cụ thể hơn, ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thượng viện Nga, cho Interfax hay binh chủng chiến tranh thông tin sẽ bảo vệ các hệ thống dữ liệu của Nga trước các cuộc tấn công của kẻ thù nhưng “không khởi đầu bất cứ cuộc tấn công mạng nào ở nước ngoài”.

Gầy đây, theo AP, tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Một số quan chức châu Âu còn lo ngại Điện Kremlin có thể tác động đến các cuộc bầu cử trong năm 2017 ở Hà Lan, Pháp và Đức. Moscow nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này.

Bẫy mật của Moscow?

Cũng phát biểu tại Duma, Bộ trưởng Shoigu cho hay quân đội Nga đã nhận được hàng loạt vũ khí mới trong năm ngoái, gồm 41 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Theo ông, chiến lược hiện đại hóa quân đội trên diện rộng sẽ tiếp tục trong năm nay, như không quân nhận 170 máy bay mới, lục quân có thêm 905 xe tăng và xe bọc thép, hải quân có 17 tàu mới. Ngoài ra, 3 trung đoàn của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga nhận thêm tên lửa liên lục địa. Tăng khí tài đồng nghĩa với tăng người nên theo ông Shoigu, quân đội Nga hiện cần thêm 1.300 phi công.

Song song đó, Nga cũng tập trung thu hẹp khoảng cách công nghệ trong những lĩnh vực họ “tụt hậu” so với phương Tây, như vũ khí quy ước tầm xa, đạn dược và công nghệ không người lái. Ông Shoigu nói quân đội Nga hiện có 2.000 thiết bị không người lái (năm 2011 chỉ có 180 thiết bị).

Ngoài xây dựng sức mạnh quân sự, Nga còn tăng cường hoạt động trong lĩnh vực tình báo ở nước ngoài, như cảnh báo của Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Estonia Mikk Marran khi trả lời báo The Times (Anh) gần đây. Ông này cho rằng Nga có thể cử các nữ điệp viên xinh đẹp đến Estonia để kích động các vụ ẩu đả giữa binh sĩ Anh (sắp được triển khai ở Estonia) với dân địa phương tại các quán rượu, qua đó làm xấu hình ảnh quân nhân Anh.

Theo ông Marran, “bẫy mật” của các nữ điệp viên Nga còn có thể được dùng để xâm nhập các tài khoản mạng xã hội của binh sĩ Anh, từ đó tìm kiếm thông tin nhằm thao túng họ. Đích nhắm của Nga sẽ mở rộng ra hàng ngàn binh sĩ NATO sắp triển khai ở Đông Âu.

Như một cách phản ứng lại, trang Sputnik (Nga) liệt kê lại hàng loạt vụ gây rối của binh lính NATO, như 2 lính Anh đánh nhau với dân địa phương ở Latvia năm ngoái hay 5 lính Cộng hòa Czech mới gây gổ với thanh niên bản địa ở Klaipeda - Lithuania hồi tuần rồi...

LỤC SAN