Nga tuyên bố Syria được giải phóng hoàn toàn khỏi IS

07/12/2017 11:22

Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov, thông báo IS đã bị đánh bật khỏi những thành trì cuối cùng của chúng tại thung lũng Euphrates.



"Mọi phần tử khủng bố của IS trên đất Syria đã bị tiêu diệt và vùng lãnh thổ này đã được giải phóng. Do đó, đến thời điểm hiện tại, IS không còn kiểm soát bất cứ vùng lãnh thổ nào ở Syria" – ông Gerasimov khẳng định.

Ông Valery Gerasimov. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, tuyên bố trên được đưa ra sau khi các lực lượng của Nga và chính phủ Nga-Syria tái chiếm thị trấn Abu Kamal. Hiện tại, IS đã mất quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ chúng chiếm được từ năm 2014.



Những tay súng IS còn sót lại hiện đang bỏ chạy, ẩn náu tại khu vực sa mạc trải dài giữa Syria và Iraq.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xác nhận thông tin nêu trên khi khẳng định: "Một số khu vực giao tranh tách biệt vẫn tồn tại, nhưng nhìn chung, chiến dịch quân sự tại thời điểm này và trên vùng lãnh thổ này đã kết thúc. Tôi nhấn mạnh rằng IS đã bị đánh bại hoàn toàn và chiến dịch chống khủng bố đã thắng lợi".

Tuy nhiên, ông Putin cảnh báo rằng quá trình thiết lập lại hòa bình cho Syria là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian.

Nga hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống IS kể từ năm 2015 theo yêu cầu của Damascus và đây được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP

Vào tháng 11 qua, Nga cùng với quân chính phủ Syria đạt được chiến thắng quan trọng sau khi đánh bật IS khỏi Deir Ezzor – thành phố lớn cuối cùng còn trong tay IS ở Trung Đông.

Thắng lợi này đã mở màn chiến dịch tái chiếm các thị trấn dọc sông Euphrates, khu vực biên giới Syria-Iraq.

Tháng trước, Iraq cũng được giải phóng hoàn toàn khỏi tay IS sau khi các lực lượng chính phủ tái chiếm thành phố biên giới Al-Qaim.

Cao Lực (Theo Daily Mail, RT)