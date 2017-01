Nhật Bản: Cư dân mạng khiếp sợ trước người tuyết

16/01/2017 10:53

Một cụ ông 88 tuổi ở TP Fukuchiyama thuộc tỉnh Kyoto tử vong trong một nhà kính sau khi nhà kính này đổ sập do tuyết dày bao phủ.

Ngoài ra, cư dân mạng xã hội Twitter được phen hoảng hồn khi nhìn thấy một tấm hình trông giống xác người bị tuyết bao phủ nằm trên đường phố. Một số người đoán rằng đó là hình người điêu khắc bằng tuyết nhưng người làm ra cố làm cho đáng sợ. Nhiều cư dân mạng Twitter còn tưởng tượng đó là thiên thần vì có một phần giống đôi cánh.

Người tuyết khiến cư dân mạng ở Nhật xôn xao. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cư dân mạng liên tưởng tới thiên thần. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Kể từ đầu mùa đông đến nay, đây là đợt lạnh có nhiệt độ xuống thấp nhất tại nhiều khu vực ở Nhật Bản, tuyết tiếp tục rơi dày tại nhiều vùng nhất là ở các vùng duyên hải Biển Nhật Bản.

Bão tuyết cũng ảnh hưởng đến giao thông của Nhật Bản. Các hãng hàng không, trong đó có hãng All Nippon và Japan Airlines, hủy ít nhất 130 chuyến bay, trong khi nhiều chuyến tàu cao tốc Tokaido và Sanyo bị hoãn.

Nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C tại nhiều khu vực, trong đó có TP Oshu -16,5 độ C, mức thấp kỷ lục ở thành phố này. Nhiệt độ ở thủ đô Tokyo ghi nhận là -2,3 độ C, trong khi Nagoya -3,6 độ C và Osaka -0,6 độ C. Đến 19 giờ ngày 15-1 (theo giờ địa phương), tuyết rơi dày 2,46 mét tại TP Aomori, 2,43 m ở làng Okura thuộc tỉnh Yamagata và 1,71 m ở thị trấn Tsunan của tỉnh Niigata.

Theo dự báo, tuyết có thể rơi dày tới 80 cm tại vùng Hokuriku (miền Trung) và khu vực Kanto-Koshin (miền Đông), 70 cm tại vùng Tohoku (Đông Bắc), 50 cm ở Hokkaido (miền Bắc) và Tokai (miền Trung).

Nhiệt độ xuống 0 độ ở nhiều khu vực. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo trong ngày 16-1 bão tuyết xảy ra tại các vùng duyên hải. Ảnh: ZAOBAO

H.Bình (Theo Tân Hoa Xã, Kyodo)