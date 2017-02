Những tấm ảnh khiến ông Trump gặp rắc rối

14/02/2017 16:06

Trong bữa tiệc, tổng thống Mỹ hội họp với thủ tướng Nhật Bản và các trợ lý tại câu lạc bộ Mar-a-Lago để lên kế hoạch phản ứng lại vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 12-2.

Theo báo chí Mỹ, thay vì được tổ chức trong trong không gian kín đáo, canh phòng cẩn mật, cuộc thảo luận chiến lược lại diễn ra trong khuôn viên nhà hàng của câu lạc bộ, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của các vị khách xung quanh.

Cảnh tượng kỳ lạ này, được đài CNN đưa tin, có sự tham gia của những nhân vật cấp cao nhất trong chính phủ như chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon và Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn (trước khi ông này từ chức tối 13-2, giờ địa phương).

Họ dùng ánh sáng từ điện thoại để đọc các tài liệu trong khi ông Trump và ông Abe chỉ ngồi nhìn. Những bức ảnh chụp tại bữa tiệc đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về chủ đề của cuộc thảo luận.

Hình ảnh của ông Trump trong bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tối 11-2. Ảnh: Twitter

Ông Trump và ông Abe bàn luận ngay tại bàn ăn. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer hôm 13-2 cho biết 2 vị lãnh đạo chỉ "xem xét công tác hậu cần cho cuộc họp báo" chứ không phải cách phản ứng với Triều Tiên. Theo ông Spicer, ông Trump đã được thông báo ngắn gọn và bí mật về chi tiết của cuộc phóng tên lửa của Triều Tiên trước và sau khi nhập tiệc.

Một vị khách có mặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago xác nhận với đài ABC News rằng cô ngồi gần 2 vị nguyên thủ của Mỹ - Nhật và còn bước đến khu vực giới hạn để chụp ảnh. "Ông Trump cười khi thấy tôi đang giơ máy chụp. Ông ấy còn vẫy tay nữa" - vị khách tiết lộ.

Một số thành viên của đảng Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng đây là hành động bất cẩn. "Tôi tự hỏi ông Comey có xem đây là sự cẩu thả không" - ông Brian Fallon, cựu thư ký báo chí của bà Hillary Clinton, "đá xoáy" giám đốc FBI James Comey vì ông Comey từng chỉ trích bà Clinton bất cẩn trong việc xử lý thông tin mật.

Trong khi đó, cô Chelsea Clinton, con gái của vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton, đặt câu hỏi: "Có bao nhiêu thành viên của câu lạc bộ Mar-a-lago sẽ trở thành (hoặc đang là) tai mắt của các tổ chức tình báo quốc tế và phương tiện truyền thông?".

Hôm 13-2, cựu nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza đăng lên Instagram tấm hình chụp năm 2011, trong đó cựu Tổng thống Barack Obama họp khẩn với các trợ lý an ninh ở El Salvador. "Khi chúng tôi đi trên đường, các cuộc thảo luận về an ninh quốc gia hay điện đàm với nguyên thủ các nước được thực hiện ở những địa điểm riêng tư và đảm bảo an ninh" - ông chú thích ảnh như vậy.

Tấm ảnh do ông Souza tải lên Instagram ngày 13-2

Bảo Hạnh (Theo ABC News, Slate, Daily Mail)